Ana González, la madre gallega a la que los médicos llamaban «exagerada» por investigar las autolesiones de su hijo con problemas de salud mental

La fundadora de la Fundación Salma, Ana González, es una de las cuatro mujeres que han dado un paso al frente por la salud mental al contar en público, durante el Encuentro de Familias por la Salud Mental celebrado en la Fundación ONCE de A Coruña, un sufrimiento que permanecía en silencio. Ana González relató en primera persona la historia que dio origen a la fundación que dirige, dedicada al cuidado de la salud mental en Galicia. «Pedí una cita cuando mi hijo tenía 14 años y una profesora detectó que tenía autolesiones. Me decían que era normal, que era una mamá exagerada. Me quedaba tranquila, pero a los diez minutos de salir de la consulta me daba cuenta de que no estaba bien», relató sobre su experiencia ocurrida 15 años de atrás.

Su recorrido por consultas y hospitales fue un camino marcado por la incomprensión. «Decían que eran cosas de la adolescencia. Tres meses después tuvo que ser ingresado en urgencias con un brote psicótico». González recuerda que estuvo «tres días sin dormir» junto a su cama en urgencias hasta que una médica le dijo: «Si usted enferma, no va a ayudar a nadie».

«Me pasé dos años cuidándolo 24/7»

Fue a casa a ducharse, pero a las pocas horas estaba de vuelta. Aquello fue el inicio de un cuidado sin descanso: «Cuando ingresó en Oza me dijeron que estaba muy grave, que casi no había posibilidad de rehabilitación. Me pasé dos años en casa cuidándolo 24/7». Ante la imposibilidad de disponer de un servicio de calidad en Galicia, Ana decidió aprovechar que su hijo había nacido en Alemania para trasladarlo al país germano. Tras un laborioso proceso y con su hijo en buenas manos, regresó a su tierra y fundó la entidad.

En el cierre del acto, conducido por la periodista Isabel Bravo, Ana González, apeló a las administraciones: «No es verdad que se esté apoyando la salud mental. La Xunta destina un 0,3% del presupuesto sanitario, cuando hay una prevalencia superior del 20% en la comunidad». Denunció además la falta de camas en las unidades infantojuveniles y la ausencia de apoyo.

«Las familias hemos perdido miedo al estigma. Lo que exigimos ahora es respeto, verdad y compromiso», afirmó González. «No deberían subestimar a una madre cuando defiende los derechos de sus hijos. Si nos unimos dejaremos de ser invisibles».