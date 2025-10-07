Miguel Polo, presidente de la CHJ: "Con 1.600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada. La gravedad fueron los 2.000 de Horteta y 1.000 del Gallego"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo aseguró en su declaración como testigo que "si solo hubiera habido 1600 m3/seg en el barranco del Poyo no hubiera pasado prácticamente nada de lo que vimos. La gravedad fueron los 2.000 m3/seg de Horteta y los 1.000 m3/seg del Gallego". Así consta en la transcripción de la declaración del responsable del organismo de cuenca, notificada hoy por el Tribunal de Instancia 3 de Catarroja a las partes, en la que revela que cuando se envió el Es Alert a las 20.11 horas "estaba apagada su cámara de la sala del Cecopi y no había conexión de voz".

Miguel Polo declaró el pasado 19 de septiembre durante ocho horas ante la jueza, el fiscal y la cuarentena de abogados, entre acusaciones y defensas, de la causa de la dana. Era una de las declaraciones más esperadas. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) rompió su silencio después de diez meses sin ofrecer explicaciones públicas. Polo defendió en sus respuestas que se anticipó al desastre en la presa de Forata (en el río Magro) pero derivó la responsabilidad del control del barranco del Poyo a la Generalitat Valenciana, la competente en el Plan especial ante el riesgo de inundaciones, defendió.

Polo explicó, según la transcripción literal de su declaración que "pasadas las 18.45 horas subió el jefe del servicio del SAIH, diciendo que se ha enviado un aviso de caudal del Poyo, sobre las 18.50h. El aviso de manda desde la sala del SAIH a las 18.43 h. Es un caudal evidentemente importante, pero congruente con todo lo que estaba pasando. Si en la presa de Forata estaban entrando 2.000 m3/seg., la acequia Real del Júcar es mas grande que el rio Magro por Utiel. Tu estas viendo esos caudales, tampoco te llega a sorprender lo que está pasando por el Poyo".

Del correo de las 18.43 sobre el caudal del Poyo, el presidente de la CHJ explicó que dentro de ese mail pone primer, segundo y tercer aviso [de incrementos de caudal]. En el barranco del Poyo, los umbrales de aviso no son umbrales de peligrosidad solo tienen la finalidad de avisar de que empieza la escorrentía [el exceso de agua que el terreno no absorbe], son umbrales que son muy próximos entre sí. Por la sistemática en la que se producen las crecidas en este tipo de cuencas, esos avisos suenan, y en el tiempo de comprobación de los datos, es perfectamente posible que se solapen los tres avisos, porque suena el primer aviso, el operador esta comprobando la información y el caudal ya ya subido. Cuando el operario vio el caudal de 300 m3/segundo, hace las comprobaciones y manda el dato, el dato que manda es el que marca el sistema en ese momento, en solo 20 minutos el caudal de la rambla se duplicó, paso de 800 a 1.600 m3/seg", explicó Polo, lo que da la medida de la crecida del barranco del poyo.