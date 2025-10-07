Acuerdan la eutanasia para el pitbull que atacó a dos trabajadores de Bando y otros dos perros peligrosos

El Padroado del Refuxio de Bando ha acordado este martes someter a la eutanasia al pitbull que atacó a dos trabajadores del centro y a otros dos perros potencialmente peligrosos. Así lo ha confirmado el Concello de Santiago en un comunicado en el que se indica que "os membros do padroado aprobaron por maioría absoluta (11 de 15 votos) dar luz verde á recomendación da veterinaria", que pasa por el sacrificio de los tres animales.

Desde Raxoi indican que en la reunión también se ha acordado actualizar el critero que se empleaba hasta ahora para aplicar la eutanasia para adaptarlo a lo establecido en la Ley estatal de Bienestar Animal. De esta manera, sostiene el Concello, "este tipo de actuacións deberán ter en conta só un informe da veterinaria e contar co visto e prace da dirección do refuxio".

Dos caniles para perros peligrosos

Por otro lado, en el encuentro también se informó de que se construirán dos nuevos caniles de seguridad para perros peligrosos. Cabe recordar que hasta ahora solo existía uno, que está ocupado por un animal desde hace siete meses; lo cual obligaba a que el resto de perros peligrosos, como el que atacó a los dos trabajadores del refugio, permaneciesen en caniles normales, como denunció tanto la plantilla como los voluntarios de Bando. El Concello indica que también se actualizará el protocolo general de actuación para "adecuar e recompilar as normas e indicacións sobre o manexo dos animais nun documento único".

Desde el gobierno local también han insistido en que se atendió el primer informe enviado el pasado lunes a la atención de la alcaldesa Goretti Sanmartín y del concejal Xesús Domínguez para alertar del primer ataque del pitbull a una trabajadora mientras lo lavaba. El Bipartito asegura que ese informe "se incluíu na orde do día da reunión do día seguinte (o día 30), onde se abordou para darlle respostas a esta cuestións, polo tanto, a ese escrito da representación sindical si se deu resposta de forma inmediata (ao día seguinte)".

El ejecutivo del BNG y Compostela Aberta incide también en que tras el primer ataque del perro peligroso, que no estaba en un canil de seguridad, "por parte da dirección se recordaron e deron indicacións seguindo protocolos de como actuar con estes cans, e especialmente o que atacou". Además, afirma que hasta ese momento "o can non amosara ningunha conducta violenta contra ningunha persoa traballadora ate o día 29 de setembro". Fuentes del refugio aseguraron a este periódico que el perro había llegado a las instalaciones hacía un mes después de que atacase a sus propietarios; y el traslado fue efectuado por el lacero municipal y la Policía Local.