Una superluna resplandecerá en el cielo esta noche
El satélite se percibirá más grande y brillante al completar su fase llena esta madrugada y, un día después, su perigeo, es decir, su punto de mayor cercanía a la Tierra
La Luna se percibe más grande estos días en el cielo nocturno. El motivo es que está muy próxima a su perigeo, es decir, su menor distancia a la Tierra. A mediodía de este jueves 8 de octubre, el satélite se hallará a «solo» 359.807 km, cuando la media es de 384.500 km.
Este evento astronómico no coincide por horas con la fase llena del satélite, que se completará en la madrugada de este martes día 7 a las 05:48 horas, detalla Meteogalicia. Esto supone que esta noche nos toparemos en el cielo con una «casi» superluna, ya que por algo más de un día no coinciden el 100% del plenilunio con su mayor cercanía a nuestro planeta.
Aunque la confluencia de estos dos fenómenos no sea exacta, el observador común podrá disfrutar igualmente de un cielo nocturno espectacular con una luna llena de octubre, también conocida como del cazador, más grande y brillante de lo habitual. Además se podrá contemplar fácilmente gracias a que las altas presiones dejarán cielos despejados sobre Galicia, según apunta el parte meteorológico del observatorio gallego.
Mareas más pronunciadas
La influencia de la casi superluna se notará en las mareas, que en los próximos días serán muy pronunciadas: hasta 3,8 metros de diferencia entre la bajamar y la pleamar este miércoles. Así, en Vigo el mar alcanzará su menor nivel a las 11:12 horas, con 0,3 metros, y su punto más alto a las 17:27 horas con 4,1 metros.
Sin dracónidas; a la espera de las oriódinas
El resplandor de esta casi superluna deslucirá la observación de las dracónidas, una lluvia de meteoros que alcanzará su pico en los días 8 y 9 de este mes. Sin embargo, las oriónidas, previstas para los días 20 y 21 de octubre, coincidirán con la fase nueva del satélite, lo que ofrecerá unas mejores condiciones para su contemplación.
