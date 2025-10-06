La mejor tortilla de patatas de España ya no se hace en Galicia
El Campeonato de España de Tortilla de Patatas, que había premiado al restaurante coruñés O Cabo en su anterior edición, deja a los locales gallegos fuera del top 3
Galicia ha perdido su corona como la comunidad autónoma con la mejor tortilla de patata de España. El restaurante La Falda de Chamberí, en Madrid, se ha hecho con el título en la 18.ª edición del Campeonato de España de Tortilla de Patatas.
El local de la capital ha sido la galardonada tras la final celebrada en la feria Alicante Gastronómica, en la que participaron veinte cocineros de ocho comunidades autónomas distintas. En la edición del año pasado el restaurante coruñés O Cabo se había hecho con el premio.
Sin embargo, Galicia ha estado muy presente en la edición de este año, jugando un papel clave en el plato ganador.
Una tortilla 'estilo Betanzos' para hacerse con el primer puesto
Doce huevos, tres yemas extra y sin cebolla, así es la tortilla de Alejandro Olveira, el cocinero que ha logrado el primer puesto con su preparación de esta popular comida. Olveira, nacido en Venezuela, viene de una familia portuguesa y pasó gran parte de su infancia en Galicia.
La influencia gallega está presente en su elaboración, al más puro 'estilo Betanzos': una tortilla con un interior jugoso, con el huevo casi líquido para que se desparrame en cada corte.
La elección de este estilo no es casualidad, ya que la preparación aúna destreza en los fogones y sabor, los motivos principales por los que ha conquistado los paladares de jueces y comensales durante las anteriores ediciones de este campeonato. Pero el éxito de la elaboración va más allá, hoy en día son muchos los locales gallegos fuera de Betanzos que optan por hacer así su tortilla para alegría de sus clientes.
