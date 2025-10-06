Los 39 vídeos del Cecopi: qué información tiene la jueza en cada uno de los clips del día de la dana

Casi cinco minutos. Ese es el tiempo de duración de los 39 videos que han trascendido a los medios de comunicación de los enviados por Emergencias a la jueza del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa de la dana. Algunos apenas llegan a los tres segundos, otros alcanzan hasta los once. Entenderlos resulta complicado a veces por las frases entrecortadas y la tensión que se palpa en el ambiente. Aún así resultan un material de enorme trascendencia. En ellos se ve participar a los integrantes del Cecopi la fatídica tarde del 29-0. Desde el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, o a uno de los representantes de la Unidad Militar de Emergencias.

Laura Ballester, Levante-EMV

Una línea casi cronológica

La mesa está dispuesta en una especie de círculo en la que la consellera Salomé Pradas está situada el frente. Apunta, asiente, vuelve a escribir y da instrucciones en todo momento. Son escasas las imágenes en su conjunto, pero cuando se visualizan varias veces y se ponen en contexto con lo ya sabido conforman una radiografía bastante completa de lo que sucedió en esas horas trascendentales para la investigación. Mucho se ha escrito de ese Cecopi desde hace ahora casi un año a la actual fecha, pero siempre por las versiones de unos y otros. Así ha ido completándose un puzzle aún con muchas piezas perdidas hasta la llegada de este nuevo material, seguramente crucial en la fase de instrucción judicial. En él se puede seguir una línea más o menos cronológica de los hechos, una información clave para la magistrada junto a las declaraciones de los más de trescientos testigos que ya han pasado por el Juzgado.

Argüeso, sin aportaciones

Así, ahora se ha podido saber que al principio de la reunión es Alberto Javier Moratilla, entonces director general de Emergencias, después cesado y ahora recuperado como director general de coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, quien explica la situación al constituirse la sesión. Llama poderosamente la atención el silencio del entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencias así como director de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso. En ninguno de los cortes que ahora obran en poder de la magistrada se le escucha aportación alguna. De seguro lo haría en algún momento de la dramática jornada, pero no figuran en la relación a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

Fotograma del mudo grabado por À Punt y emitido por RTVE diez meses después de la dana. Argüeso y Pradas, a la derecha, se levantan de la mesa y abandonan la sala en ese momento. / Levante-EMV

Semblantes muy serios

En los videos se percibe desde el primer instante la gravedad de la situación por el semblante de los presentes, que se transforma a medida que avanzan las horas. Tanto el de los técnicos como el de los políticos, con Pradas visiblemente afectada cuando se dirige al president Carlos Mazón al incorporarse horas después. "Es una explosión meteorológica, algo nunca visto", le apunta. Mazón da la impresión de no entender nada. Los primeros videos corresponden al inicio del Cecopi, sobre las cinco de la tarde mientras que los últimos vienen a coincidir con la hora de envío del EsAlert.

En estos últimos ya se ve a Mazón en pie en una de las salas anexas al lugar donde se había desarrollado el Cecopi en sí. En otros se ve el panel donde aparecen reflejadas las incidencias que en tiempo real entran por los canales del 112. Incluso aparece un plano de una de las operadoras del servicio de atención a las emergencias atendiendo una de las múltiples llamadas que aquel día se registraron con peticiones de auxilio, o reclamando directamente rescates. Es el video número 39 enviado a la jueza de la dana.

Vídeo a vídeo

Vídeo 1. (duración 14 segundos). Plano general donde habla un representante de la UME en el Cecopi.

Vídeo 2. (8 sg). Habla Alberto Javier Moratilla, director general de Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana.

Vídeo 3. (11sg). Moratilla: "Aquí la consellera presente, vamos a informar de la situación, la previsión y los medios desplazados"

Vídeo 4. (8 sg.) ·Moratilla: "Ahora explicará la situación Jorge Suárez, especialmente en la zona de Requena"

Vídeo 5. (5 sg.) Suárez apunta a que no se tiene acceso terrestre [a Utiel, donde la inundación comenzó alrededor de las 13.30 horas].

Vídeo 6. (9 sg.) Suárez insiste en que se trata de "cantidades grandes de agua y que hay que acceder como sea a por esas personas"

Vídeo 7. (7 sg.) Ya se habla del envío del Es Alert. Suárez: "De acuerdo con lo que decidan podemos enviar un mensaje"

Vídeo 8. (9 sg.) Suárez reitera la necesidad de tomar una decisión y trabajar "con un horizonte" claro.

Vídeo 9. (8 sg.) Suárez relata que están entrando por l'Albufera "intensidades muy altas (de lluvias) otra vez y tenemos un desembalse previsto" (en la presa de Forata)

Vídeo 10. (8 sg.) La consellera Pradas apunta en unos folios.

Vídeo 11. (10 sg.) Pradas apunta y asiente.

Vídeo 12. (6 sg.) José Miguel Basset, jefe técnico de la emergencia y máximo responsable del Consorcio Provincial de Bomberos interviene, justifica algo, aunque no se le escucha con claridad. "Vamor a ver", señala. "Evidentemente", se oye decir a Pradas.

Vídeo 13. (10 sg.) Pradas asiente

Vídeo 14. (11 sg.) Sigue Basset. "La dana se ha estancado en la zona de Requena-Utiel y está afectando fundamentalmente a la población de Utiel". Conexión telemática con otros organismos que intervienen en el Cecopi

Vídeo 15. (8 sg.) Basset. "Tenemos gente en los tejados que no puede salir de allí"

Vídeo 16. (6 sg.) Basset. "La gente está bastante tiempo allí y calculo que empezaremos a tener hipotermias. Como no mejore estamos en una situación muy compleja".Consultan mapas

Vídeo 17. (9 sg.) Interviene el representante de la UME. Habla de 55 militares y 36 vehículos desplegados

Vídeo 18. (11 sg.) Sigue la UME con la explicación del envío de más medios.

Vídeo 19. (6 sg.) Sigue la UME

Vídeo 20. (9 sg) Bernabé interviene. "¿Entonces no se puede entrar ahí hasta que no amaine la corriente?" y se escucha por parte de la UME un "Afirmativo"

Vídeo 21. (8sg.) Se ve a Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, que se incorporó más tarde.

Vídeo 22. (9 sg.) Pradas habla del Nivel 2 y de que se va a proceder "a una comunicación a las posibles poblaciones afectadas por la emergencia"

Vídeo 23. (5 sg.) Se habla del Mensaje del EsAlert. "Vamos a leerlo, ante las fuertes lluvias derivadas...."

Vídeo 24. (5 sg.) Suárez interviene.

Vídeo 25. (6 sg.) Pradas da instrucciones "Poses ..... i per les vies de comunicació oficials..."

Vídeo 26. (5 sg.) Pradas habla del Es Alert de nuevo.

Vídeo 27. (6 sg.) "Por los canales oficiales", insiste Pradas sobre el Es Alert.

Vídeo 28. (10 sg.) Aparece Pradas y detrás el panel de las conexiones telemáticas. Se ve a los organismos conectados. Pradas pregunta si se sabe ya algo más de Utiel.

Vídeo 29. (7 sg.) Pradas habla de llamar a Miguel Polo, presidente de la CHJ. Se le oye en voz baja un "no me apetece"

Vídeo 30. (7 sg.) Se consultan más mapas.

Vídeo 31. (3 sg.) Argueso aún no ha intervenido en ningún video, Pradas da instrucciones

Vídeo 32. (6 sg.) Aparece por primera vez Carlos Mazón. Pradas sigue dando instrucciones. "He visto la solicitud de la UME... antes de enviar el siguiente mensaje me lo enseñas"

Vídeo 33. (3 sg.) Aparecen Mompó/Mazón/Pradas hablando Mompó explica algo al president aunque no se escucha bien. Son las 20:32 de la tarde en el panel del 112.

Vídeo 34. (7 sg.) Nuevo plano general del Panel del 112 con todos los puntos de información y las estaciones meteorológicas de Avamet.

Vídeo 35. (5 sg.) Aparece Pradas y Mazón con gafas esta vez. "Es una explosión, algo nunca visto. Esa es la palabra", le dice Pradas.

Vídeo 36. (4sg.) Zonas afectadas por desbordamiento y ya está una voz de hombre

Vídeo 37. (10 sg.) "No lo entiendo, no hay cobertura o me pasa solo a mi", pregunta Mazón. Le responden que a todos. "¿Voy a estar sin cobertura todo el rato?", se pregunta el jefe del Consell.

Vídeo 38. (5 sg.) Panel Avamet 20:32 de fondo un EsAlert sonando.

Vídeo 39. Vista del 112 con operadora atendiendo una llamada.