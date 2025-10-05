El sorteo de la Bonoloto deja un premio en Galicia
El boleto premiado se selló en Palas de Rei
El sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 4 de octubre, ha dejado un premio de 147.298,89 euros en el municipio lucense de Palas de Rei.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 7, 46, 40, 28, 22 y 16. El número complementario es el 12 y el reintegro, el 8. La recaudación ha ascendido a 2.387.996,5 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000 euros.
De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado en la administración de loterías número 1 de Palas de Rei (Lugo), situada en Avenida de Compostela, 12.
