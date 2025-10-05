O pasado trans, a IA e a alerta ante a extrema dereita soben ás táboas
Comezo do curso e poalla de estreas teatrais en Galicia. Sarabela Teatro trae ao século XXI «A Metamorfose» de Kafka para reflexionar sobre os coidados. Verémolo no Mar de Vigo en novembro. O Centro Dramático Galego hibrida circo e teatro contra a extrema dereita en «A serie clopen». Barrosanta fíxase na memoria trans de Vigo e Redrum Teatro faranos «rir» coa intelixencia artificial.
Sarabela Teatro –que gañou catro premios María Casares con «O dragón de ouro»– vén de levar esta obra ao prestixioso Teatro de la Abadía de Madrid, con pase en galego incluído grazas ao apoio da Consellería de Cultura.
A máquina da compañía ourensá non para. É imposible cesar a roda da vida. Unha peza súa ve a luz: «A metamorfose», de Kafka.
Fina Calleja, produtora artística da compañía, confesa que Sarabela ten «o caixón cheo de proxectos que buscan unha oportunidade». Mais «á horade escoller o que vai ser o seguinte proxecto miramos para a contorna».
Nese ollar, repararon nos coidados que unha familia outorga a un dos seus e como muda a consideración a través do fío estreitísimo da utilidade e da inutilidade.
«A obra reflexiona sobre o que non é útil, o que non produce, e que é considerado como un ser extraño. Ese é o caso de Gregor Samsa (o protagonista). É unha crítica contra o capitalismo exacerbado xa que lle restamos os rasgos propios da humanidade a aqueles que consideramos que non son útiles», reflexiona Calleja.
Desta volta, Sarabela obriga a pensar nesa familia «que se ve obrigada a convivir e coidar a Gregor. O plantexamento escénico de Baltasar Patiño móstranos unha casa-labirinto onde se moven as tres mulleres co protagonista. Todas conviven atrapadas nunha ratoneira da que non poden saír».
Estreada en setembro en Ourense, a peza comeza a xira. Retorna a Ourense con funcións escolares o 26 e 27; e o 29 este mes no Auditorio Mar de Vigo.
A lembranza da avoa. Cara os coidados familiares, tamén olla a nova montaxe Teatro do Noroeste. A obra que están a preparar é «Manual de patronaxe».
A actriz Eva Alonso sinala que «é a obra coa que Nerea Brey gañou o Premio Abrente da Mostra Internacional de Teatro (MIT) de Ribadavia hai un par de anos. É unha homenaxe ás coidadoras e aos pequenos momentos que fían as puntadas da nosa vida».
Tres son as protagonistas: unha neta e unha avoa máis unha autora teatral. «Trata das lembranzas dunha creadora escénica. Un personaxe vai narrando momentos que pasou coa súa avoa e que lle marcaron na persoa que é hoxe. Susana Sampedro representa a autora, un personaxe que está noutro plano temporal. Preséntanos as súas reflexións e fálanos dos seus bloqueos á hora de escribir. Para dosbloquearse, busca lembranzas de cousas que viviu coa súa avoa», expón Alonso, produtora teatral en Teatro do Noroeste.
A previsión é estrear esta peza no Pazo da Cultura de Narón (A Coruña) os días 5 e 6 de decembro para emprender unha xira polos teatros galegos durante o ano 2026.
Ata entón, Teatro do Noroeste tópase de xira con «Guerra», xa estreada meses atrás, que se poderá ver no Auditorio Municipal de Vigo o dia 25 deste mes e o 12 en Cambados. Sitúanos nun edificio teatral destruído por un bombardeo nunha guerra en Europa.
O pasado trans vigués. Outro tema actual pero que conecta co pasado é a situación do colectivo homosexual así como trans. As compañías Butaca Zero –que arrasou nos pasados María Casares con «Iribarne» – e Barrosanta – cuxo nome provén do argot barallete e que significa feirante – vanno tratar na súa vindeira montaxe, «Xoguetes rotos».
«Pon no foco a historia das mulleres trans na Galicia das décadas dos 60 e 70. Non había unha peza de teatro en Galicia que puxera no foco as persoas trans. Inda que é unha obra do pasado está moi ligada á actualidade política e social», opina Anxo Outumuro, un dos protagonistas.
El interpreta a Mario, un rapaz que nace nunha aldea do interior de Ourense. A través de flashbacks seguímolo nalgúns dos episodios importantes da súa vida. De maior, decide marchar a Vigo para fuxir. Alí, nos anos 70, coñecerá a Dorín (Dani Lago), unha muller trans do mundo do espectáculo. «Aquí en Vigo xa hai noticias no franquismo de espectáculos de travestis na sala Río Mar e no Bar Abanico. Eran espectáculos clandestinos xa que estaba en vigor a Ley de Vagos y Maleantes» pola que as persoas non heterosexuais podían acabar no cárcere, lembra Outumuro.
A estrea será o 24 de outubro en Ourense, no Teatro Principal, no FITO. En novembro, recala no Auditorio Municipal de Vigo, o día 8.
O CDG alíase co circo contra a extrema dereita. Unha peza teatral que xa se estreou estes días é a última do Centro Dramático Galego, «A serie clopen».
A obra estará no Salón Teatro de Santiago ata o 26 de outubro. Despois sairá nunha minixira que non recalará en Vigo, por exemplo. Como nas dúas anteriores montaxes do CDG, a Consellería de Cultura ideou a campaña «Sobes ao autobús do teatro?» para achegar o público duns 45 concellos ás funcións desta peza.
Conta a actriz Marián Barañobre que «este é un espectáculo en principio de circo pero ten moito de teatro, danza e audiovisual. Para min,entrar neste proceso foi un regalo da vida».
Nalgunhas escenas, mesmo amosan a trapecistas ou ao elenco en counterbalance –contrapeso– «É un exercicio de de complicidade absoluta que precisa moita coordinación e confianza: a vida doutra persoa depende dun fío que ti suxeitas», subliña a intérprete que sofre de vertixe, o que non lle impediu ‘voar’ para esta montaxe.
Nesta obra, amósannos a Alicia, unha rapaza que pasa da infancia á adolescencia. «Os demais personaxes somos os seus xoguetes e ela xoga connosco», engade.
O híbrido teatral ten outro punto forte: a temática. «A obra reflexiona sobre a sociedade actual pero vestida de espectacularidade, para amosar un mosaico a ritmo de scroll na linguaxe que un adolescente pode entender», subliña .
Precisamente o que buscan é chegar ao público adulto pero sobre todo ao máis novo. A mensaxe é clara. «O espectáculo fala do mundo actual e do auxe da extrema dereita, de como a través das redes sociais os adolescentes absorben ideoloxías que lles chegan en publicacións de Instagram ou Tik Tok. Querían un espectáculo para xente de 11 a 18 anos, moi exposta a esta información que non sabe como xestionar».
coidado coa IA. Un espectáculo tamén híbrido está a preparar Redrum Teatro. O nome é «Nas nubes» e será estreado o día 15 en Ourense.
«É unha comedia distópica que fala da realidade potencialmente desestabilizante que imos afrontar no futuro», adianta Carlota Mosquera. «Ten parte de títeres, circo, un globo xigante que nos asistiu a arstista de circo Malala... Son moitas linguaxes escénicas para tratar temas que nos preocupan como o auxe da IA, dos datos, das nubes dixitais, dos totalitarismos e da deshumanización. Imos converternos en robots?», pregunta.
Engade que será moi lúdica, con música e baile, partes de improvisación. «Os personaxes son Rino e Nexus. Eu son Rino, un guía dun museo do predixital que no 2520 amosa os artefactos dos humanos nos séculos XX e principios do XXI. Despois, nun momento Rino convértese noutra cousa e a peza pasa a ser un soño dentro dunha ensoñación. porque o tecnolóxico sepáranos tanto da realidade que non sabemnos distinguir o que é real do que non o é».
coidado coa IA. Outro espectáculo que se estrea este outono é «Berenguela na gaiola», de Galeteatro e Xarope Tulú. Viu a luz no FIOT de Carballo. Amosa a Berenguela, que vive nunha residencia pero que quere volver á súa aldea.
Propón a dous compañeiros rebelarse e a maneira será mediante o teatro, ponde en escena unha obra de Manuel María. A peza gañou o IV Certame Manuel María de Proxectos Teatrais e conta con Paula Carballeira (Premio Nacional de Literatura Dramática) como dramaturga e directora.
Bolsa para novos creadores con «67 Graos Fervescénica»
Ourense acolle do 16 ao 26 de outubro o Festival de Teatro de Ourense (FITO) coa iniciativa «67 graos Ourense Fervescénica». Este certame outorga catro bolsas de 300 euros.Os artistas deben presentar proxectos de espectáculos de ata 30 minutos. O fin é dar voz a novos creadores que quedan fóra das programacións habituais. Cada proxecto elixido recibirá 300 euros para presentalo no FITO. Un deles recibirá o premio do público, 300 euros a maiores.
Ibuprofeno e a «Reconversión» do naval dos 80
A reconversión do sector naval na ría de Vigo nos 80 –a liña temporal que separa o pasado glorioso dos astaleiros ao peche dos mesmos e caída da actividade máis cambio de donos– é o eixo de «Reconversión», de Ibuprofeno Teatro, que levou o premio do público da Mostra Internacional de Teatro de Ribadavia.A peza –escrita e dirixida por Santiago Cortegoso– céntrase na experiencia de vida de seu pai, traballador no astaleiro Ascón durante tres décadas, empresa que pechou no 1984 e que viviu as mobilizacións dos anos 70 e 80.A obra pode verse o vindeiro venres en Tui; o sábado 18 en Tomiño, entre outras datas.Outra peza que se atopa de xira por Galicia é «Desexo», de Talía Teatro, que coa feitura da comedia convida a reflexionar sobre como foi a nosa educación sexual, onde se aprendía antes e onde se aprende agora sobre o sexo e as consecuencias de formarse na pornografía ou nas redes sociais. O 27 de outubro chega a Afundación en Pontevedra; o 28 a Compostela e o 29 a Afundación en Vigo. Esta compañía tamén ten en xira «Un deus salvaxe» que se poderá ver o 13 de novembro en Pontevedra e o 28 en Vigo. A obra parte da conversa de dúas parellas sobre a agresión entre os seus fillos. A obra de Yasmina Reza é unha sátira e crítica con moito humor sobre a corrección política da sociedade actual.
O Teatro Gorrilla volve a Vigo coa entrada inversa esta tarde
A tempada de outono saúda unha nova edición do Teatro Gorrilla. Será hoxe domingo en Vigo con catro pezas en catro bares da zona de Churruca.Lembremos que se trata de asistir a representacións breves nas que o público aporta o diñeiro que valore ou poida. Iso si, a organización recomenda un mínimo de catro euros por peza. As artistas e os artistas non viven do aire aínda que se dediquen á súa paixón.A primeira cita é ás 18 horas no Tinta Negra; ás 19.30 horas en The City; ás 20.30 horas na Casa de Arriba e ás 21.30 horas na Kominsky.Veremos «Incertidume» de Isolda Comesaña; «Improversados», de Alicia López; e coa peza de Elsa Comesaña e Lara Álvarez.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un motorista de 58 años en un accidente múltiple en la carretera de Camposancos
- Llega al mercado un coche llamado 'Vigo': de tecnología china, se ha presentado en el Salón del Automóvil de Turín
- Un incendio en Vigo obliga a evacuar a 80 vecinos durante la madrugada
- La fuga de médicos a Vithas deja casi sin personal a Dermatología de Povisa
- Buscan a una vecina de Cangas que salió de su casa el pasado martes sin móvil ni documentación
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin