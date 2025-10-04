O galego perde pulso no mar cos barcos e as bateas
Levamos anos pensando que o mar e o sector mariñeiro galegos son un feudo da lingua de noso. A X Xornada de Onomástica da RAG en Pontevedra, porén, abrirá os ollos á nova realidade, castelanizada.
Está o mar de Galicia perdendo o galego? Un estudo que se presenta na xornada de onomástica da RAG en Pontevedra este sábado apunta a que si. Tras analizar os nomes dos barcos da ría de Aldán e as bateas dos polígonos C e D de Vigo os resultados rachan a crenza de que o galego comanda entre as ondas.
A axente do Servizo de Gardacostas Lucía López Lires analizou 910 unidades repartidas entre 581 embarcacións e 329 bateas. A primeira curiosidade é que o nome indistinto, é dicir, que en castelán e galego se escribe igual -por exemplo, nomes propios como María- é o que máis triunfa. No caso dos barcos, supoñen máis da metade (57,4%); e nas bateas representan o 60,7%.
A segunda curiosidade é que entre galego e castelán gaña a partida o segundo. Nas embarcacións, case a cuarta parte (23,5%) delas foi bautizada con apelativo en español. Nos parques mexilloneiros, optaron por este idioma en case o 29% dos casos.
Así, o galego fica nun punto residual. Nas embarcacións, confórmase con 18,4%; e nas bateas queda só cun 10%.
A perda do galego tamén se está dando doutro xeito, co esquecemento de puntos xeográficos, nomes de lugares (toponimia no mar). Se ata hai unas décadas os mariñeiros se valían dos nomes de penedos no mar e na terra para coller referencias e saber onde botaban as redes ou onde había cardumes, agora a xeolocalización matemática universal varre os sustantivos.
Porén, xente como o Instituto de Estudios Miñoráns resístese a esta perda. «Dende a punta do Cangarexo na praia de Patos ata a desembocadura do Miño recollimos 1.200 topónimos. Fixémolo Roberto Rodríguez, de Oia, máis eu», sinala Lois Vilar. Foi publicado nun libro e publicado en congresos. Para dálo a coñecer aínda máis organizan visitas guiadas nos barcos nos veráns de noite para explicar os naufraxios e os nomes dos cons. Nestas guías, contan con intérpretes de linguas de signos para as persoas xordas.
Subliña que os nomes son xeolocalizadores, axudan a localizar lugares, e reciben nomes vinculados coa sociedade comoo ABC. «Nos anos 30 afundeuse aí un barco de mariñeiros que viña de Bouzas, Vigo. Morreron todos e o barco chamábase o ABC. Nas pedras e no mar, quedan pegadas da xente e da sociedade», engade..
Lois Vilar inclúe a talasonimia dentro dos saberes mariñeiros. Entre os cinco principais atópase «a orografía do mar e os nomes. Por iso, nas visitas guiadas imos poñendo exemplos de nomes da franxa intermareal, do fondo do mar, das instalacións portuarias, das marcas en terra e da superficie do mar».
Lamenta que é un patrimonio inmaterial que se está perder. «Esmorecen os mariñeiros vellos, as percebeiras vellas e as arghaceiras vellas que sabían como se chamaba todo iso. Habería qu e recollelo, publicalo e difundilo que é o que facemos nós», engadiu.
Respecto á posibilidade de aplicar coa talasonimia o proxecto Galicia Nomeada, a plataforma colaborativa para a recolleita, xeorreferenciación e difusión da microtoponomia galega, Lois Vilar amousou unha postura crítica: «Habería que facer un proxecto científico e con orzamento da Xunta. Ela e a sociedade civil son as que deben velar polo patrimonio cultural. Hai que pagar a xente preparada, técnicos de campo, que entendan de xeografía e fonética para que recollan os nomes de maneira científica e continuada».
Para el, o traballo que se faga en Galicia Nomeada debería estar «contrastado. Non deberían aparecer nomes dislocados, repetidos, fóra de sitio ou deformados. Valería como complemento a unha recollida específica». Para entendelo mellor compárao con «facer unha casa e mandar un poñer uns ladrillos, e que outros veñan dentro dun ano».
Tito Chirro, o mariñeiro da Guarda que se cola na Real Academia
Para os seguidores do Novo Cinema Galego, o apelido Chirro está vencellado a un fito fundacional deste movemento: o documental «Vikingsland», un dos primeiros traballos do cinema galego premiado nun festival de cinema foráneo a pesar de estar en galego e tratar unha temática de noso, varias mareas de mariñeiros galegos lonxe da terra. O seu director,foi Xurxo Chirro. Agora, o seu tío Tito Chirro homenaxea o legado mariñeiro desta familia de A Guarda participando nun seminario lingüístico da Real Academia Galega, convidado pola devandita institución
Trátase da X Xornada de Onomástica Galega que acolle hoxe o Museo de Pontevedra, aberto a todo o público dende as dez da mañá e coa participación tamén de Helena Domínguez, investigadora que recolleu a talasonimia de Arousa.
No caso de Tito Chirro, cuxo nome é José Benito Rodríguez Álvarez, este falará das marcas do mar, un sistema de sinalización e localización de lugares no mar tomando como referencia penedos e montes –e debuxando liñas imaxinarias con xeometría– para saber onde botar as redes e onde ilas buscar.
«Hai nomes de 300 anos de antigüedade. Por exemplo, a Cova da Loba que está na caínte sur do Monte Santa Tegra», destaca para indicar que os mariñeiros nomean os penedos subacuáticos como referencia dos montes, nomes que quizais pronto quedarán esquecidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer se rompe la pierna en la nueva pasarela de madera de acceso a una cala de Samil: «No había barandilla y el suelo era resbaladizo»
- La niña milagro: el hospital Álvaro Cunqueiro salva a una embarazada y su bebé con una cirugía con parada circulatoria
- Cuatro flamencos descubren uno de los rincones más bellos de la ría de Vigo
- «Un cliente no puede estar 20 minutos al teléfono para que le manden un taxi»
- África, la niña milagro con padrinos en el Chuvi
- Davila 02/10/2025
- Incapacitan a un técnico de Stellantis para su trabajo sentado pero no para otros empleos: «Es una insensatez»
- El Celta se reconoce al fin