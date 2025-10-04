María Méndez, reelegida presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia
REDACCIÓN
María Méndez Gónzález ha sido reelegida como presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia (APG) para un nuevo periodo de cinco años. Méndez prometió encabezar la junta directiva con «nuevos valores, profesionales muy reconocidos y una mayor presencia femenina». También destacó que ha habido «algunos cambios notables e incorporaciones destacadas» en el Consejo Asesor. Asimismo, advirtió de la necesidad de ser «proactivos para contribuir a superar las múltiples aristas que afectan a nuestra actividad». «Hoy, nuevas herramientas como la IA, otras formas de comunicar y un entorno más crispado, nos obligan, si cabe, a un mayor esfuerzo por promover iniciativas que nos permitan abordar juntos y con garantías de éxito los nuevos desafíos», dijo.
