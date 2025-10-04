El escritor Gonzalo Moure defiende: «La ternura nos lleva a un sitio mejor»

En el año 2020 la editorial gallega Kalandraka editaba el libro «Miña Guía, meu Capitán» con texto de Gonzalo Moure e ilustraciones de María Girón. La Biblioteca de Nueva York lo incluyó entre los mejores libros del año, además de recibir otras distinciones. Ayer ambos autores conversaban en Vigo alrededor de esta emotiva obra que presenta la historia de un padre ciego que acompaña a su hija al colegio mientras ello lo arropa.

Antes del encuentro organizado por Kalandraka en Libros para Soñar, Casco Vello, Moure recordaba cómo surgió esta obra: «Yo iba aun colegio en Canarias. Ante la puerta del hotel vi a una niña que llevaba unas gafas con cristales gruesos y un ojo tapado. Era la lazarilla de su padre. El padre la llevaba al colegio y ella a él, en absoluta equidistancia. Una compañera allí me dijo que ellos transpiraban alegría al caminar y que cuando él volvía sin ella, volvía con melancolía o tristeza. Esa misma tarde de vuelta a la Península escribí la historia que ganó con las ilustraciones de María ».

Añadió que el libro «es un canto a la ternura de la mano a mano que nos lleva a un sitio mejor».

Reconoció que para los más pequeños el personaje preferido es un monito azul que acompaña a los protagonistas en todas las páginas excepto en la última como símbolo de la alegría.

Moure –autor también de libros como «Por qué llora la maestra»– añadió que «aunque hay intentos de fagocitar la literatura infantil y juvenil sus libros tienen una larguísima vida».