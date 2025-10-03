Atención, vecinos de Galicia: así puedes denunciar por ruido a un propietario según la Ley de Propiedad Horizontal

A la hora de realizar obras en casa, ya sea porque queremos una reforma o que sufrimos una avería, el ruido es un factor que debemos tener en cuenta. Los vecinos que se quejan de los decibelios de nuestros trabajos cuentan con el respaldo de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH).

Este reglamento recoge las pautas sobre el ruido que podemos hacer durante una reforma, por lo que, en caso de no cumplirlas, podrán denunciarnos.

Cómo nos pueden denunciar según la Ley de Propiedad Horizontal

La LPH, en su artículo 7.1 señala que el propietario puede realizar obras en su vivienda, pero esta libertad no es absoluta. Entre las limitaciones que recoge la ley está la de no alterar los elementos comunes del edificio, como fachadas o patios. Cualquier tipo de reforma de ese estilo requiere la aprobación de la comunidad.

Sin embargo, las obras comunes no se limitan a los espacios compartidos. También se consideran comunes las obras en cocinas, baños, fontanería, electricidad, calefacción, suelos o retoques de tabiques.

Asimismo, el artículo 7.2 de la LPH prohíbe las actividades «molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas» y ahí es donde entran los ruidos. Según la norma, los ruidos estructurales están al mismo nivel que las filtraciones de agua o la apertura de huecos en propiedades ajenas.

Para poder desarrollar obras y no saltarse la ley, el estatuto de cada comunidad y la normativa local recogen los horarios específicos en los que se puede proceder con el trabajo. Si no existe ninguna normativa específica, las ordenanzas municipales serán las encargadas de regular el nivel de ruido, el cual suele estar establecido entre los 35 y los 40 decibelios durante el día y los 25 o 30 durante la noche.