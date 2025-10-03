Estos son los viajes del Imserso que podrás hacer con tu mascota

La nueva temporada del Imserso comenzará la venta de viajes el próximo miércoles 8 de octubre en Galicia. La principal novedad de este año es que, por primera vez, los jubilados podrán viajar con sus mascotas.

Para la temporada 2025-2026 el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) lanza 879.213 plazas, de las cuales 7.447 plazas irán para los pensionistas de rentas más bajas. Aunque la venta de viajes estará disponible en Galicia y otras comunidades desde el día 8, los residentes en Asturias, Cataluña, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco podrán solicitar su plaza desde el próximo lunes 6 de octubre.

El programa cumple 40 años promoviendo la vida activa y saludable entre la población mayor destinando el 2% de sus plazas a quienes viajen con mascotas en los destinos de costa peninsular, Canarias y Baleares. Desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explican que esta iniciativa busca reforzar el envejecimiento activo y fomentar el bienestar de mayores y animales.

A qué hoteles puedo ir con mi mascota en el Imserso 2025-2026

Los destinos insulares suman un total de 228.142 plazas, por lo que las destinadas a quienes viajen con su animal de compañía serían algo más de 4.500. En la web de Mundicolor, donde podrás gestionar tu reserva, señalan los hoteles que admiten mascotas.

En Canarias, las únicas islas en las que encontramos hoteles que ofrecen este tipo de plazas son Fuerteventura y Tenerife. En la primera tenemos el hotel Royal Suite, cercano a las playas de Costa Calma. Por su parte en Tenerife encontramos tres hoteles que permiten animales: Hotel Checkin Corcordia Playa, en Puerto de la Cruz; Hotel Catalonia Las Vegas, ubicado en el paseo marítimo; y el Hotel Punta del Rey, en Candelaria.

Turistas del Imserso haciendo gimnasia en Benidorm. / David Revenga

En las islas Baleares, la única isla en la que se ofertan estas plazas están Mallorca. De los 17 hoteles disponibles para viajar con el Imserso en la isla, solo dos cuentan con esta modalidad, ambos en El Arenal. Se trata del Hotel Riutort y el Mll Palma Bay.

De las 440.284 plazas en destinos de costa peninsular, unas 8.800 podrían ir a quienes viajan con perros o gatos. Según señala Turismo Social, no existe un listado específico de hoteles que admitan animales, sino que, en el momento de la reserva «debe indicar quien viaja con mascota y comprobar la disponibilidad para dicha gestión».

Las plazas del lote de turismo de escapada (210.787 plazas) no cuentan con opciones para viajar con mascotas. Estos destinos incluyen rutas por la naturaleza, turismo urbano y excursiones a Ceuta y Melilla.

Requisitos para viajar con mascotas en el Imserso

El principal requisito para viajar con una mascota es que el animal no supere los diez kilos, incluyendo el transportín en el que viaje. Asimismo, quedan descartados los animales de razas potencialmente peligrosas.

Durante el viaje, será el dueño quien se haga cargo de los gastos del animal y de los daños que pueda ocasionar. Además, si el interesado viaja solo, tendrá que alojarse en una habitación doble de uso individual, lo que supondrá un sobrecargo de 22 euros por noche para los destinos de costa peninsulares y Baleares y de 24 euros para los de Canarias.

Desde el Imserso señalan que deberán atenerse a «las limitaciones que, en su caso, establezcan las compañías aéreas, ferroviarias o de autobuses y también a las de los establecimientos hoteleros».

Una vez pasados dos meses desde el inicio de los viajes, las compañías encargadas de las reservas comprobarán cuántas incluyen animales de compañía. Si no se alcanza el porcentaje del 2% del total de las plazas, se valorará ofrecerlas al resto de usuarios.