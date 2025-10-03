¿Cuáles son las diferencias en la práctica de abortos según comunidades autónomas?

El mismo año en el que la norma que legalizó en aborto en el Estado español cumple 40 años y en paralelo a la publicación de los datos más recientes sobre la interrupción voluntaria del embarazo, en el Ayuntamiento de Madrid Vox ya ha propuesto que se obligue a informar del supuesto «síndrome del posaborto» a las mujeres en centros de salud y espacios de igualdad. Por su parte, el Gobierno central no ha esperado para responder a esta situación. «Para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres para decidir sobre sus vidas» se propondrá una reforma constitucional que blinde este derecho, han avanzado fuentes de Moncloa.

Con todo, en la práctica, existen diferencias entre comunidades. El derecho al aborto en España está regulado a nivel nacional por la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en las primeras 14 semanas sin necesidad de alegar causa. En Galicia, la comunidad donde más subieron los abortos durante 2024 -llegaron hasta los 3.650- el 77 por ciento se realizan en centros dependientes del Sergas. No ocurre así en el resto de España, donde ocho de cada diez siguen realizándose en la sanidad pública. Poniendo de nuevo el foco en Madrid, en esta ocasión en el conjunto de la comunidad, más del 99% de las interrupciones voluntarias de la gestación se practicaron en clínicas privadas.

Otro de los factores que condiciona esta práctica es la objeción de conciencia. Aunque la reforma legal de 2023 obliga a las comunidades a contar con registros oficiales de profesionales objetores, regiones como Madrid, Baleares, Aragón y Asturias aún no los han implementado, lo que dificulta asegurar un número suficiente de médicos dispuestos a practicar abortos en la red pública.

El Ministerio de Sanidad ha advertido de medidas contra las comunidades que no garanticen un acceso efectivo y homogéneo a la interrupción voluntaria del embarazo, tal como marca la ley. Mientras tanto, el mapa del aborto en España sigue siendo un reflejo de desigualdades territoriales que determinan, en gran medida, el procedimiento y acceso de las mujeres que deciden ejercer este derecho.