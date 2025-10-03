Una familia de A Coruña lucha contra el traslado a Ourense de su hijo con autismo: "Aquí está integrado"

Óscar tiene 23 años, tiene autismo y vive en el Centro de Atención a personas con discapacidad de As Xubias, a escasos 500 metros de la casa de sus padres. Allí ha logrado lo que parecía imposible después de años de lucha: arraigo, rutina y una red de apoyos en el barrio. «Los vecinos los saludan, en las cafeterías lo conocen por su nombre y hay un bar en el que le dan siempre un KitKat», cuenta su hermano Víctor Castro. Todo parecía funcionar bien, pero una carta inesperada amenaza con romper el equilibro conseguido: la Xunta le ha adjudicado plaza en un nuevo centro en Ourense, y su traslado podría hacerse efectivo en cuestión de semanas.

«Nos enteramos por una notificación oficial, pero no nos dieron muchas explicaciones. Solo decía que tenía plaza en Ourense y que el traslado se haría en diez días», cuenta su hermano. «Ahora, con el recurso que han presentado mis padres, sabemos que los plazos se alargan un mes más, pero la amenaza sigue ahí», añade.

La Xunta explica que la asignación de una plaza pública «no constituye una obligación para el usuario y puede ser rechazada». En este caso, al tratarse de una persona con medidas de apoyo, será la Fiscalía la que deba valorar la situación y determinar si se acepta o no la renuncia a la plaza ofrecida en Ourense.

La directora del centro de As Xubias, Eva Fuertes señala que esto «no es un traslado», sino que es la resolución a un proceso iniciado en 2020 que establecía que el joven «necesitaba atención residencial en un centro específico» para personas con autismo, y lo que tenía ahora era «una plaza provisional» en una residencia para personas con discpacidad intelectual «en espera de que hubiera una vacante» en lugar idóneo. Ahora que existe esa plaza en Ourense, «se responde a la necesidad y al derecho del propio usuario, por encima de cualquier otra consideración», añade.

El Gobierno autonómico expone también problemas de comportamiento que motivan esta decisión: «En estos año se registraron más de cien episodios de agresiones a los cuidadores, lo que supone un riesgo para trabajadores y usuarios».

Una vida a contracorriente

La historia de Óscar es la de una familia que ha tenido que pelear cada paso. En primaria lo expulsaron del colegio porque, según las quejas recibidas, «retrasaba la clase», cuenta Víctor. Pasó un año y medio sin escolarización hasta que sus padres consiguieron que entrara en el colegio María Mariño, especializado en educación especial, donde estudió hasta los 18 años.

A esa edad la convivencia en casa se volvió insostenible. La pandemia agravó la situación: las rutinas se rompieron, los espacios de respiro desaparecieron y la familia tuvo que solicitar una plaza residencial: «Primero lo trasladaron de urgencia a Sarria, en 2021, y al poco tiempo conseguimos que viniera a A Coruña. Fue un triunfo porque está al lado de casa. Mis padres, que ya tienen 70 y 64 años, pueden verlo tres veces por semana y cenar con él», explica Víctor.

La carta, que llegó hace apenas diez días, hizo a la familia volver al punto de partida: «Mis padres no pueden hacer cuatro horas de carretera cada vez que vayan a verlo. Ya no hablamos solo de gasolina o peajes, sino de seguridad», lamenta.

Lo que más preocupa a los Castro no es únicamente la distancia, sino la falta de razones claras. Allí hay una unidad específica para gente con autismo, aunque Víctor cree que puede influir la dificultad para gestionar a Óscar: «Es cierto que es grande, fuerte y a veces se porta mal, pero aquí estaba integrado. Allí no sabemos que va a pasar».

Óscar tiene diagnosticado autismo, pero su hermano cree que puede tener un síndrome genético distinto, el de Smith-Magenis, cuya prueba nunca llegó a realizarse: «Un médico la solicitó, pero no se completó. Durante años pensamos que daba igual, pero ahora quizá sea importante porque es el argumento para mandarlo a Ourense», apunta.

La familia ya ha presentado un recurso legal con asistencia de la Fundación Paideia. Paralelamente, el caso ha empezado a circular en redes sociales, donde Víctor lo denunció en una publicación que se ha hecho viral. «La repercusión está siendo muy grande, nos han contactado asociaciones de Galicia y de Madrid».

Mientras tanto, la madre de Óscar lleva días sin dormir. «Está muy disgustada», admite Víctor. La idea de que su hijo, al que por fin lograron dar estabilidad, tenga que empezar de cero en otra ciudad, pesa demasiado.