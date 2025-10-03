«La danza es necesaria para que una sociedad avance»

Chevi Muraday –de la compañía Losdedae– es uno de los grandes nombres de la danza contemporánea con el Premio Nacional de 2006. Cuando se le pregunta por su pasión por este arte, matiza que es su «locura». El MARCO acoge este sábado día 4 a las 19.00 horas su obra «Lo que queda», en el festival Síntese. Lo hace en Vigo, ciudad a la que se siente felizmente ligado en su carrera. Síntese nos ofrece este viernes 3 a las 20.30h en la Praza da Pedra la performance "Acción" con Acacia Ojea.

-Ayer ofreció talleres en la ESAD, Escola Superior de Arte Dramática en Vigo. ¿Qué importancia tienen para usted?

Tengo que decir, primero, que venir a Vigo es un verdadero placer. Es una ciudad que acogió hace muchos años cuando hacía unos talleres con Cristina Cameselle que fueron antológicos dentro de la danza contemporánea gallega. De esos talleres salieron grandes bailarinas como Janet Novás (bailarina y coreógrafa de O Porriño que acaba de lograr el Premio Nacional de Danza 2025) o Anuska Alonso que han bailado en compañías madrileñas o en el extranjero. Ahora acabo de salir de un taller con unas intérpretes muy jóvenes pero con un gran talento y un gran potencial. Eso me aporta muchísimo. Siempre digo que el que más aprendo yo. Hemos hecho un taller con una entrega absoluta y una madurez de las intérpretes muy grande para lo jóvenes que son.

-Hace unos 20 años hablé con usted por una actuación en Cangas do Morrazo. Ya entonces me había comentado que actuar cerca de Vigo era lo máximo.

Para que veas que tengo parte de sangre gallega aunque mi familia es andaluza; siempre Galicia me ha acogido bien. Vigo es una maravilla. Cristina me dice bien y yo lo dejo todo. Este es un festival muy necesario para esta sociedad. La danza, el teatro, la poesía son necesarios para que una sociedad siga avanzando. Vigo está muy necesitado de esa parte.

-Además de los talleres participa en el festival con la obra «Lo que queda» hoy en el MARCO. ¿Se puede entender como un resumen poético de los 30 años de su compañía?

Un resumen es como una conclusión de algo que ha terminado. Yo no siento que haya terminado. Lo veo como una reflexión de estos 30 años. Soy un bailarín y coreógrafo maduro que lleva muchos años en escena y que ha decidido no dejar de bailar. Esa es la reflexión: el cuerpo no es el mismo pero el amor hacia la danza y la creación sigue intacto como al principio. Es muy emocionante con 55 años subirte al escenario y sentir que es como la primera vez.

-Me gusta mucho la frase de la obra «Este cuerpo no salta como antes pero cuando cae, cae con historia".

Así es como empieza el espectáculo. Yo ya no compito pero mi cuerpo sigue queriendo contar. El cuerpo insiste, sigue reclamando contar historias. Necesito que tengo que rebelarme ante lo que veo y mi forma de aportar y cambiar un poquito este mundo es a través de la danza.

-La obra se muestra atendiendo a las fases de la luna, ¿por qué?

Hay una curiosidad. Mi apellido es Muraday. Realmente es otomano: murad aya. Significa la paciencia de la luna. Yo trabajé en el Conservatorio de Estambul y alí pensaban que era turco. Era un apellido otomano que se cristianizó con la expulsión de los árabes. Es como las fases de la luna que hacen que seas distintos pero siendo el mismo.

Chevi Muraday, en el taller con alumnas de la ESAD. / Alba Villar

-¿Estuvo su carrera muy llena de dudas, aún las alberga?

El síndrome del impostor está ahí constantemente. Es algo patológico en muchos creadores pensar que no eres suficiente. Hay que luchar contra ello. La duda persiste y si dejase de existirse no me plantease tantas cosas como me planteo.

-Aunque es una vida entregada al arte por convencimiento imagino que habrá habido renuncias e incluso dolor.

Sí, es verdad pero es parte de esta profesión que es muy exigente. Tienes que estar siempre en la trinchera, al pie del cañón. Tienes que decidir dejar algunas cosas pero lo que te ofrece es mucho más grandioso.