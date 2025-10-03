METEO
Cambio de guión en el tiempo en Galicia este fin de semana: ambiente más otoñal con mejoría al final
El sábado se esperan nieblas persistentes y lluvias de poca intensidad en varias comarcas así como un descenso acusado de las temperaturas máximas
Valeria Pereiras
Tras una semana de estabilidad, la llegada de un frente poco activo marcará un cambio en el tiempo este sábado en Galicia. Las máximas bajarán varios grados, sobre todo en el interior y en el norte, y la lluvia volverá a hacer acto de presencia, aunque de manera débil y puntual.
Viernes: estabilidad con nieblas
Según Meteogalicia, durante el viernes persistirá la influencia anticiclónica, con vientos marítimos que arrastrarán mucha humedad. Esto dejará nieblas costeras en el litoral atlántico y nieblas en zonas del interior, que se irán disipando a lo largo de la mañana y que han activado un aviso amarillo de la Aemet en las provincias de Lugo y A Coruña.
El ambiente quedará con cielos poco nuboso, con más nubes en la mitad norte, aunque en el litoral las nieblas podrán persistir todo el día.
Las temperaturas mínimas no variarán, mientras que las máximas descenderán ligeramente. El viento soplará flojo del oeste-sudoeste, con intensidad moderada en el litoral norte.
Sábado: frente débil y bajada térmica
La jornada del sábado estará marcada por el paso del frente por el norte de la comunidad. Los cielos amanecerán cubiertos con nubes bajas y durante el día habrá chubascos en general débiles, que tenderán a desaparecer de cara a la noche.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, pero las máximas caerán con claridad: Santiago pasará de 25 °C a 18 °C, Ferrol de 23 °C a 19 °C, Lugo de 25 °C a 19 °C y Ourense bajará de 30 °C a 27 °C. Vigo y Pontevedra quedarán en 21 °C y 20 °C respectivamente, mientras que A Coruña no superará los 18 °C. El viento girará a noreste moderado por la tarde, tras el paso del frente.
Domingo: mejoría y recuperación
El domingo Galicia quedará nuevamente bajo la influencia del anticiclón, lo que dejará una jornada mucho más estable y soleada. Se esperan cielos poco nubosos o despejados, con algún intervalo de nubes bajas en la mitad este durante la primeras horas.
Las mínimas descenderán ligeramente, con valores de 10 °C en Santiago y 7 °C en Lugo, mientras que las máximas recuperarán terreno: Vigo subirá hasta 26 °C, Pontevedra hasta 25 °C, Ourense hasta 28 °C y Santiago hasta 21 °C. El viento soplará moderado del noreste, reforzando la sensación de frescor en el litoral atlántico.
