7 meriendas clásicas con las que crecieron los baby boomers en Galicia y que las generaciones más jóvenes no prueban

Galletas, bocadillos, batidos de chocolate, fruta... la merienda que le damos a los más pequeños es una parte importante de su dieta y, hoy en día, los padres cuidan mucho qué le dan de comer a sus hijos. Pero esto no siempre ha sido así, la generación del baby boom cuenta con todo un recetario de meriendas que hoy nos parecen marcianas.

Los padres de los baby boomers tiraban de imaginación y hacían de la necesidad virtud, creando meriendas que llenasen el estómago y ayudasen a crecer a quienes hoy forman la generación más numerosa de España. No

Para despertar la nostalgia de quienes ya rondan (y superan) los 60 años y sorprender a quienes no vivieron aquella época, traemos 7 meriendas clásicas con las que crecieron los baby boomers en Galicia.

Sándwich de galletas con mantequilla

Si algo caracteriza las recetas que traemos hoy es que los ingredientes son limitados y que demuestran que todavía no había preocupación por el azúcar refinado, el aceite de palma y las grasas trans. La primera de estas meriendas es el sándwich de galletas María con mantequilla, una solución rápida y una de las comidas de las que se guarda un mejor recuerdo por parte de quienes lo comían.

Como veremos en las siguientes viandas, la mantequilla jugaba un papel vital a la hora de configurar una merienda. Sin embargo, la mantequilla no era un producto para todos los bolsillos y no se podría hablar de comidas de los 60, 70 y 80 sin citar la margarina Tulipán, protagonista en la dieta de quienes fueron a EGB.

Tigretón, Pantera Rosa, Bony y Phoskitos: el reinado de la bollería

La bollería industrial vivió un auténtico boom en los años 60 y 70. Nombres como el Tigretón, la Pantera Rosa, los Bony o los Phoskitos eran música para los oídos de los niños de aquella época. Aunque su valor nutritivo es más que dudoso y eran productos cargados de azúcar, estos productos son todo un ejemplo de mercadotecnia y de cómo atraer clientes utilizando figuras conocidas e incluyendo regalos con cada compra para atraer a los más pequeños.

Bony, Tigretón y Pantera Rosa #saboresEGB. pic.twitter.com/WenREAK303 — Yo fuí a EGB (@YofuiaEGB) July 25, 2016

Queso con membrillo

Lo que una vez fue una merienda que muchos repudiaban por el exceso de dulzor del membrillo, hoy pervive como postre en furanchos y restaurantes gallegos. Lo más habitual era comerlo con pan, pero también había quien lo comía solo.

Esta merienda era de las menos favoritas para muchos niños por el exceso de dulzor del membrillo. / Wikipedia

Pan con chocolate o pan con plátano

El pan es otro de los elementos centrales en muchas de estas meriendas. Si hay una merienda que haya trascendido las generaciones y que hayan podido catar incluso los Z, esa es el pan con chocolate. Un cacho de pan y unas onzas de chocolate eran más que suficiente para hacer una comida deliciosa con la que recargar energías para seguir jugando el resto de la tarde.

Este bocadillo ha trascendido generaciones y sigue siendo uno de los bocados más disfrutados por pequeños y no tan pequeños. / Facebook

Bocadillo: el rey de las meriendas

Podemos considerar la anterior receta como un bocadillo, pero esta presentación merece su propia categoría. Poner cosas entre panes y conseguir una comida deliciosa es una idea casi tan antigua como el propio pan, pero los boomers todavía recuerdan la sensación de desenvolver el papel de plata y mirar expectantes de qué tocaba aquel día el bocadillo. Mención especial para el chóped, ese embutido de color rosado y origen indeterminado era una de las opciones más habituales en el patio del colegio, seguido por la mortadela con aceitunas, que cuenta con amantes y detractores a partes iguales.

Bocadillo de chocolate, de chorizo, de mortadela o de paté. Elimina un bocata de tu infancia. pic.twitter.com/Y6s8jf7MLV — Jagoba Álvarez Ereño (@Jagospierre) March 13, 2022

Bocadillo de Tulipán con Colacao y azúcar

Sí, de nuevo un bocadillo, pero la originalidad de esta pieza necesitaba una explicación aparte del resto. Antes de la Nocilla y la Nutella o como alternativa para los hogares que no podían permitirse ese desembolso, muchos baby boomers descubrieron que podían combinar dos productos que siempre había en casa para lograr un sucedáneo. Untar Tulipán sobre unas rebanadas de pan, espolvorear colacao por encima y añadirle azúcar en el caso de los más golosos: el bocadillo que resume la infancia de los nacidos entre finales de los cuarenta y mediados de los sesenta.

#recetastiktok #trucorecetas ♬ sonido original - Truco Recetas @trucorecetas Bocadillo de mantequilla y ColaCao 📝 Ingredientes: - Pan - Mantequilla - ColaCao - Azúcar 🎥 Paso a paso: - Unta una rebanada de pan con mantequilla, añade una capa generosa de ColaCao y, si quieres llevarlo al siguiente nivel, espolvorea un poco de azúcar por encima. - Es un bocadillo popular de una época sin tantas restricciones nutricionales, que trae muchos recuerdos de la infancia. #recetasfaciles

Pan con vino y azúcar

#recetastiktok #trucorecetas ♬ sonido original - Truco Recetas @trucorecetas Pan con vino y azúcar 📝 Ingredientes: - Pan - Vino tinto - Azúcar 🎥 Paso a paso: - Después del bocadillo de aceite con ColaCao y el de aceite con azúcar, recuperamos otra merienda clásica de España. - Moja por completo una rebanada de pan con vino tinto y espolvorea una capa de azúcar al gusto por encima. - Aunque hoy pueda parecer impensable, fue una merienda habitual en muchos pueblos. Una mezcla humilde con un sabor inconfundible para aprovechar el pan duro y darse un capricho dulce. #recetasfaciles

Este último quizá le pille lejos a los más jóvenes de la generación del baby boom, pero lo que es seguro es que quienes no lo probaron en su día se estarán preguntando cómo era posible que aquello fuese una merienda para niños. La preparación es simple, unas rebanadas de pan, verter vino sobre ellas y espolvorear azúcar por encima; un bocado dulce y socorrido que hoy en día está casi olvidado.