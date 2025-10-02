Manos gallegas que salvan vidas

Tensión, miedo, emoción y orgullo. Este cóctel de emociones embargó al equipo internacional de la Fundación Diego González Rivas –cirujanos, enfermeras y docentes– que operaron a seis pacientes en la localidad de Kono (Sierra Leona), donde, por primera vez, realizaron cirugías torácicas, de alta complejidad y mínimamente invasivas, en un quirófano sobre ruedas. De esta forma, el equipo que lidera el cirujano gallego Diego González Rivas completó con éxito una misión en el país africano que aunó ciencia, humanidad y esperanza, y que fue seguida en directo por el programa «La revuelta» de David Broncano.

«Lo más importante de la misión en Sierra Leona es que los seis pacientes que operamos en la unidad móvil están muy bien. Volvemos a casa con la satisfacción de haber mejorado la calidad de vida de estas personas», afirmó el doctor gallego Diego González Rivas, uno de los cirujanos más reconocidos en el mundo e impulsor de la misión.

Durante una semana de trabajo, el equipo intervino a seis pacientes, entre ellos, un niño en una cirugía de ocho horas de altísima complejidad, en la unidad móvil quirúrgica –un camión transformado en quirófano–, que ofreció condiciones de seguridad equivalentes a un hospital europeo en pleno corazón de África. En estos días, hubo momentos de incertidumbre, pero también de alegría.

El anestesista Radu Podaru describió así lo vivido: «La vida en África Occidental es dura y mucho más cruel de lo que podemos imaginar desde nuestros hogares. El hospital al que llegamos parecía más un purgatorio que un sitio para salvar a alguien. En ese ambiente, nosotros llegamos con una unidad móvil llena de tecnología y, sobre todo, de esperanza. No hay nada más gratificante para un médico que sentir que realmente has salvado la vida de una persona, y eso solo pasa en África».

El equipo de la fundación gallega contó también con cirujanos de Marruecos, Países Bajos y Libia-Alemania, que subrayaron la dimensión histórica de la misión. En este sentido, el especialista marroquí Souheil Boubia recordó que esta era la primera vez que se hacía cirugía torácica en Kono y, además, mínimamente invasiva. «Poder hacerlo en un quirófano sobre ruedas es un milagro», añadió. Por su parte, Tom Gresnigt (Países Bajos) añadió: «El país tiene una alta tasa de tuberculosis y carece de cirugía torácica. La llegada de esta unidad es una oportunidad histórica para Sierra Leona y los países vecinos».

Asimismo, Husam Enaami, cirujano libio-alemán subrayó: «La Fundación va más allá de la cirugía: aporta logística, conocimiento y esperanza, dejando un legado que trasciende».

Viaje de cuatro semanas

El éxito de la misión fue posible gracias a la unión de especialistas médicos y técnicos. La unidad móvil llegó a Kono con múltiples averías tras su viaje de cuatro semanas desde Ghana, un reto que fue superado por los profesores de FP del CIFP As Mercedes de Lugo Víctor Paz, Leticia Conde y Alberto Pereira. Este equipo, formado previamente por los ingenieros de ARPA EMC en Zaragoza, domina los sistemas de climatización, gases medicinales, energía solar y redes autónomas de agua de la unidad quirúrgica. Su participación, autorizada por la Dirección General de FP de la Xunta, supuso un paso clave para consolidar en Galicia el conocimiento y mantenimiento de esta infraestructura sanitaria.

«No fue llegar y encender. Había un montón de equipos dañados y valoramos incluso cancelar la misión. Pero al final conseguimos poner la unidad en marcha y realizar las seis operaciones con todas las garantías», rememoró Paz.