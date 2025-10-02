Un libro desmitifica el amor romántico: tres profesores ayudan a construir relaciones sanas y adaptativas

Construir relaciones de pareja "más saludables y adaptativas". Sin dependencia, sin sometimiento, sin anulación, sin idealización. Ese es uno de los objetivos del libro '(Des)Amor Romántico. De la violencia psicológica a la inteligencia emocional en la pareja', que acaban de publicar los doctores en Psicología Laura Pérez Díaz, Macarena Blázquez Alonso y Juan Manuel Moreno Manso. Los tres son profesores de la Universidad de Extremadura (UEx) que se han unido para crear esta obra con la que "desafían los patrones culturales que moldean la manera en que entendemos y vivimos el amor desde edades tempranas, y ofrece herramientas prácticas para construir relaciones de pareja más saludables".

Un reto nada fácil, ya que durante décadas la cultura ha enseñado que el amor verdadero exige entrega total, exclusividad absoluta y pasión incondicional y en la sociedad actual, además, se han vuelto cada vez más frecuentes las llamadas relaciones líquidas y se han introducido nuevos elementos, como las redes sociales y la constante comunicación. Sin embargo, estos ideales y herramientas, muchas veces generan sufrimiento, dependencia emocional y relaciones marcadas por el control o la manipulación. Por ello, con este libro, los expertos en Psicología quieren ayudar a las personas a comprender que "es posible amar sin anularse, construir vínculos sin idealizar y desarrollar inteligencia emocional para relacionarse de manera saludable", explican los autores en una nota de prensa de la UEx.

Amar con inteligencia y respeto

Así, el libro invita a desaprender los mitos del amor romántico para "construir nuevas formas de amar, basadas en la inteligencia emocional, la reciprocidad y el respeto mutuo", y a lo largo de sus capítulos, los autores combinan análisis teórico, reflexión crítica y estrategias prácticas, guiando al lector desde la identificación de la violencia psicológica hasta la construcción de vínculos emocionalmente inteligentes.

Según sus autores, por tanto, se trata de un texto que "interpela y que propone, que no teme nombrar el daño allí donde suele encubrirse bajo la etiqueta del amor", y que ofrece como salida la "posibilidad de amar sin idealizar, de relacionarnos sin someternos, de construir vínculos afectivos donde quepa la diferencia, la libertad y el cuidado", señala la universidad extremeña.

Cabe destacar que '(Des)Amor Romántico' está dirigido a profesionales pero también a alumnos universitarios en formación dedicados al ámbito clínico, social y educativo, a jóvenes, a adultos y a cualquier persona interesada en la búsqueda del crecimiento personal que facilita establecer relaciones de pareja saludables.

Sobre los autores, la UEx destaca que Laura Díez centra su actividad investigadora fundamentalmente en el ámbito de la violencia psicológica, actitudes hacia el amor e inteligencia socioemocional, un campo en el que también investiga e imparte clases en la UEx Macarena Blázquez, quien asimismo se centra en la psicología social y de los grupos. Por último, Juan Manuel Moreno Manso es catedrático del área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico en la Facultad de Educación y Psicología y centra su actividad fundamentalmente en el ámbito de la psicopatología, salud y contextos de violencia.