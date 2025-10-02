Israel asalta los barcos de la Flotilla de Gaza: «Non podemos confirmar o estado da galega Sandra Garrido»

A las puertas del Concello de Santiago y con el apoyo de la alcaldesa de la ciudad del Sar, Goretti Sanmartín, la delegación gallega de la Global Sumud Flotilla –la misión civil que zarpó hace poco más de un mes desde el puerto de Barcelona rumbo a Gaza con el propósito de llevar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí–, ha denunciado este jueves el asalto de numerosos barcos de la Flotilla a Gaza en aguas internacionales y la detención de decenas de activistas por parte de las fuerzas navales israelís.

“Onte, ás 20.30 hora local, comezou o asalto aos barcos que ían na primeira liña da Flotilla a menos de 100 millas da costa de Gaza, a menos dunha hora da costa, en augas internacionais, o que supón un ataque máis ao Dereito Internacional. Temos información de que lles impediron emitir sinais de socorro e que lles cortaron as comunicacións que os activistas tiñan entre eles. Estaban moi preparados para este asalto co que, a estas horas –a las 11.30 horas–, interceptaron a 21 embarcacións. Dos demais, no momento no que se perde a comunicación, sospeitamos que están a ser interceptados”, ha señalado Ánxela Gippini, portavoz de Global Movement to Gaza-Galiza durante la mañana de este jueves.

Patricia Casteleiro

Entre las embarcaciones abordadas –Israel ha dado por interceptada toda la Flotilla a primera hora de la tarde de este jueves– se encuentra el buque Sirius, nave a bordo de la cual navegaba la representante de la delegación gallega de la Flotilla, la abogada coruñesa afincada en Santiago Sandra Garrido. Gippini confirmó que el barco en el que se encontraba “foi o segundo” en ser abordado. También que todavía no ha sido posible contactar con Garrido y otros 28 tripulantes de nacionalidad española cuya detención ha sido confirmada.

Los servicios consulares españoles estiman que 65 españoles viajan o viajaban en la Global Sumud Flotilla, entre los que también se encuentra el gallego Manu López, capitán del velero Meteque, uno de los navíos de los que se tiene constancia de su interceptación. Según ha asegurado en la tarde de este jueves Global Movement to Gaza-Galiza a través de un comunicado, López es uno de los tripulantes de la Flotilla detenidos.

Varias personas durante una manifestación del sindicato de Estudiantes en apoyo al pueblo palestino en Barcelona. / Lorena Sopêna / Europa Press

“Estamos en contacto con representantes da embaixada e do consulado. Sabemos que os levaban cara o porto israelí de Ashdod, pero non temos confirmación de que chegaran. A única información que agora temos é de fontes israelís. Polo tanto, non podemos confirmar o seu estado”, ha añadido Gippini.

Allí, en el puerto de Ashdod, representantes españoles de la embajada y el consulado, junto a abogadas de movimientos civiles, esperan para contactar con los tripulantes de la Flotilla de nacionalidad española. “Agora mesmo, hai bastantes complicacións para chegar e poder contactar con todos eles”, ha criticado Gippini.

“Non sabemos o que poderá pasar cos tripulantes. Visto o histórico, normalmente están 48-72 horas incomunicados ata que poden ter contacto co consulado. Existe unha acusación de formar parte dun grupo terrorista, co cal se lles aplicaría unha lei antiterrorista. Realmente non sabemos que podería pasar. Esperemos que non se agarde moito a súa citación, pero está claro que a primeira consigna de Israel é dicir que esta Flotilla apoia o terrorismo de Hamás, un discurso totalmente inútil e baleiro porque os que están a asasinar a civís é Israel. Isto é unha misión civil humanitaria amparada polo Dereito Internacional”, han señalado desde Global Movement to Gaza-Galiza.

Movilizaciones en Galicia

El asalto en aguas internacionales ha llevado a la delegación gallega de la Global Sumud Flotilla a convocar para este jueves movilizaciones en “unhas vinte” localidades gallegas para “esixir a apertura dun corredor que permita romper co cruel bloqueo que está a sufrir Gaza, a inmediata liberación dos activistas humanitarios secuestrados e reclamar aos representantes políticos que garantan a súa seguridade e activen os protocolos diplomáticos e medidas de denuncia e sanción destes ataques”.

En Santiago, la concentración tendrá lugar a las 20.00 horas en Praza Roxa. / Cedida

“Hoxe queremos sobre todo protestar pola inacción dos gobernos que consintan este asalto, porque nós insistimos que se unha flota civil, con medios escasos, é capaz de chegar ás portas de Gaza, o que poderían facer os barcos dos gobernos coa suficiente protección esixindo que se cumpra o Dereito Internacional. Hoxe chamamos á movilización por este asalto e pedimos á sociedade civil que está indignada que apoien as accións que xa están convocadas. Este sábado lembramos que hai unha protesta no Grove pola presenza en Galicia dun ex primeiro ministro israelí que foi responsable do bombardeamento de Gaza durante 20 días, que foi a Operación Pombo Fundido, que é Ehud Olmert, que está convidado no noso país e hai xa accións de protesta por esta presenza e lembramos que o domingo haberá unha grande manifestación nacional pola Palestina. Chamamos a unir todas as forzas, toda esta indignación, toda esta protesta popular nunha grande concentración o día 5 en Santiago que sairá desde a Alameda ás 12.00 horas”, ha declarado Gippini.

Antes, este jueves, en Santiago, tendrá lugar una concentración a las 20.00 horas en Praza Roxa. A esa misma hora, se prevén movilizaciones en A Coruña, frente a la Delegación del Gobierno, en la Oliveira del Paseo de Alfonso XII de Vigo, en la Plaza de la Peregrina de Pontevedra y en la Praza Maior de Ourense. Por su parte, en Lugo y Ferrol se hará a las 19.00 horas delante del concello. También se hará lo propio en otras localidades gallegas como Cee, Palas de Rei, Redondela, Ribadeo, Cangas, Sanxenxo, A Guarda, Silleda, Ponteareas, Ribeira, Betanzos o Vilagarcía de Arousa.