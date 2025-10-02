A investigadora Carmen V. Valiña gaña o Illa Nova de novela
Lógrao con «A illa que supuraba sangue» sobre a doenza mental
REDACCIÓN
A investigadora e escritora –autora de «As tolas que non o eran»– Carmen V. Valiña fíxose onte co Premio Narrativa Breve Repsol en Lingua Galega coa obra «A illa que supuraba sangue». O galardón está dotado con 12.000 euros e sairá publicado pola Editorial Galaxia.
A decisión do xurado dérona a coñecer onte en Vigo. Trátase da edición número 19 do relevante premio. Un total de 43 orixinais presentáranse ao certame.
Fran Fernández Davila, voceiro do Xurado desta edición, destacou da novela de Carmen V. Valiña «a súa habelencia para nos mergullar nun xogo de espellos temporais que dunha banda nos traslada aos difíciles días da inmediata posguerra e ao mundo dos represaliados e, doutra parte, sitúanos nun presente convulso coa simbólica illa de San Simón como escenario».
Segundo os membros do Xurado a obra «está escrita cunha prosa de fino burilado e tinturas líricas, esta narración ábrese tamén á intriga coa desesperación dunha das protagonistas, misterio que nos levará ata un final que, de seguro, lle resultará a quen lea tan sorprendente coma desacougante».
Carmen V. Valiña –nada en Baio, A Coruña– é doutora en Historia Contemporánea, profesora na Universidade Europea Miguel de Cervantes (UEMC) e creadora e directora de PeriFéricas, Escola de feminismo alternativos. Combina a investigación sobre a memoria das mulleres anónimas dos séculos XIX e XX.
- Tres heridos tras el atropello de una moto a una madre y su hija junto al colegio Ramón y Cajal de Vigo
- Adiós a un pionero del mercado de ganado de Silleda
- María Velasco, psiquiatra y divulgadora: «A los niños hay que ayudarles a crecer, no lo hacen solos»
- Herido un motorista en un accidente que colapsa la AP-9 en Vigo
- Muere un motorista septuagenario en la A-55 tras colisionar contra la mediana a la altura de Mos
- Fallece a los 49 años la exconcejala del Partido Popular de Ponteareas Isabel González
- Un comprador se hace con la parcela de Alfageme por 275.000 euros
- El Sergas pondrá un filtro para reducir las pruebas de imagen en Urgencias