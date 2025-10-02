Fernando Castro Paredes: «A esencia de vivir segue sendo o fracaso»
O autor presenta a novela «O lanzador de coitelos», Premio Galaxia 75 anos | A historia sobre un sicario e un secuestrado enlaza co pasado nazi durante a II Guerra Mundial
«Un dos elementos fundamentais nesta novela é a creación pero en relación co fracaso. Temos un individuo destinado a ser artista de circo pero a vida frústralle esa expectativa; el segue vivindo como poeta, creando. Elabora uns textos que designa monstros porque nunca chegan ás súas expectativas. Está sempre fracasando. O sicario é un fracasado porque non ten vida, ten varias identidades e está condenado a vivir na clandestinidade». Así resumiu onte o escritor Fernando Castro Paredes os dous protagonistas da súa novela «O lanzador de coitelos», Premio Galaxia 75 anos. Fíxoo no Club FARO onde destacou: «A esencia de vivir segue sendo o fracaso».
Acompañouno na charla Marcos Calveiro, director de edicións de Galaxia e foi entrevistado pola xornalista de FARO Carolina Sertal quen lle preguntou cal era a arte do fracaso. «A vida», respondeu un autor para quen «a escrita e a literatura son o máis importante da miña vida, aínda que a gañe doutra maneira», como profesor de Secundaria.
«O lanzador de coitelos» sitúanos no arranque ante un home que vixía outro. A súa misión como sicario é raptar este poeta húngaro que emigrou a París.
Engadiu Castro Paredes que xoga «na novela coa cuestión metaliteraria, co feito de que todo o que se conta nela é posto en dúbida polo narrador que está continuamente fabulando».
No plano estilístico, este está moi coidado en especial no ritmo, «na musicalidade que ten que ver co teatro e que axuda a que o monólogo teña certa textura con moitas figuras de repetición».
Recoñece que, nun inicio, a historia naceu para ser unha peza teatral a raíz de ler unha comedia de Miguel Mihura sobre a arte circense. Mais cando xa levaba o traballo avanzado decatouse de que había moito material, o que abría a porta para unha novela.
O resultado é unha narración inusual que rompe os esquemas da persoa lectora na presentación, narración e personaxes. Trátase dun monólogo que vai saltando de personaxe, que en moitos puntos parece ser unha obra de teatro pero que inclúe poesía e que en lugar de facer capítulos reducidos como adoita ser na narrativa actual aposta por un primeiro episodio de medio cento de páxinas.
«Ao principio, parece que estás lendo un thriller dun sicario que vai facer algo a alguén que está vixiando pero cara o final hai un pinchacarneiro da novela que se converte nunha cousa totalmente distinta. Hai que recoñecer que esas primeiras cincuenta páxinas son hipnóticas», destacou Calveiro.
A novela, nun momento da trama, desvela que todos os personaxes teñen varias identidades e conecta coa Segunda Guerra Mundial e o pasado nazi da Europa central o oriental. Ese tempo histórico une décadas despois aos distintos personaxes, entre os que se atopa unha muller, cuxo personaxe ía ser ao principio a protagonista absoluta da peza teatral primixenia. Indicou Calveiro que «o que mellor explica o que está a pasar hoxe en Gaza é o pasado traumático europeo, todos están quedos por medo a mover as alfombras do que pasou na Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu no Holocausto afecta a gobernantes e gobernos actuais».
Castro adiantou que está en conversas con Casa Hamlet para realizar unha lectura dramatizada dalgúns anacos da obra.
Non importa nese momento en que todo acaba, ou iso parece. Nese momento o único que quererei facer será recostarme comodamente no sofá no que estou sentado, abrir o libro do poeta pola primeira páxina e comezar de novo a ler as palabras coñecidas:
A miña é a arte do fracaso».
Os versos conectan co arranque antes do primeiro capítulo, un texto que leva por nome, «Prólogo innecesario».
Un autor de carreira teatral con gancho na novela
«Levo unha semana vixiando o meu obxectivo e sei que dentro de catorce segundos exactos, ás cinco e corenta e cinco da mañá, lle soará o teléfono, espertará con brusquidade e abrirá as pálpebras». Así comeza a novela «O lanzador de coitelos» (Galaxia), asinada por Fernando Castro Paredes.O autor naceu en Tapia de Casariego no 1975 e é profesor de ensino secundario. No IES Fernando Blanco de Cee, coordina a agrupación escolar Tuéjele Teatro.Na súa carreira literaria, comanda principalmente o teatro. De feito, ten gañado os premos Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro e Roberto Vidal Bolaño.Galaxia tenlle publicado diversas obras de dramaturxia como «A derradeira bala», «Pallaso», «Sincronizadas» ou «Papiroflexia».Porén tamén ten publicado novelas como «Miss Antropía» ou «Entomoloxía para misioneiros». Este último gañou o Premio García Barros no ano 2023.Ao longo das 349 páxinas de «O lanzador de coitelos» preséntanos a un sicario e a un poeta que secuestra. Ao longo da trama personaxes con identidades duplicadas así como antagónicas.Xa no remate do libro, escribe: «
