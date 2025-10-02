«Existe todavía el sesgo de que el hombre ocupa mejor posiciones de poder»

El congreso que arranca hoy en Santiago parte de la idea del feminismo como elemento de defensa de la democracia. En un contexto en el que la extrema derecha cuestiona abiertamente esta lucha, ¿qué les ha llevado a dar este enfoque al encuentro?

Precisamente ver cómo derechos que parecía que se habían adquirido ya, en este momento se están poniendo en cuestión y no solo a nivel estatal sino que es algo que se ve de manera global. Y esa es la idea un poco del congreso, abordar desde lo local, con historiadoras y antropólogas que hacen una reflexión más desde el territorio, y llevarlo a una perspectiva más internacional porque esa violación de derechos que afecta a las mujeres atraviesa todas las fronteras.

¿Qué espera que salga de él? ¿Más diagnóstico o propuestas concretas que puedan presionar al poder político y judicial?

La idea es que salgan propuestas concretas y también una formación. Como ya comentaba, contamos con ponentes que no forman parte del ámbito judicial y el objetivo es que nosotras nos nutramos de otras ramas del conocimiento y que sea una visión más interdisciplinar. Al final muchas veces, miramos solo la ley y nos olvidamos de la realidad que la envuelve. Queremos que este encuentro nos ayude a ser conscientes de otras realidades cuando nos lleguen al juzgado. Por ejemplo, tendremos alguna ponencia relacionada con la población migrante, que muchas veces llega a los juzgados y son realidades que debemos conocer para darles una respuesta correcta.

Teniendo en cuenta los avances logrados, ¿diría que el poder judicial ha funcionado más como freno o como motor de la igualdad entre mujeres y hombres en España?

La justicia al final es un reflejo de la sociedad de la que forma parte. De modo que la respuesta sería un «depende» porque depende mucho del contexto. En los últimos años creo que en los últimos años se han conseguido muchas cosas y sí que se percibe ese avance, incluso a nivel internacional, con un montón de normativa que hace mucho hincapié en aplicar la perspectiva de género y de infancia en todas las actuaciones judiciales. También a nivel nacional se han realizado reformas legislativas en este sentido. Sin embargo, no siempre ha sido así. Hemos visto también sentencias bochornosas y que nos quitan los colores. Hay casos muy ilustrativos, como el entender que no hay una agresión sexual porque la mujer a la que habían agredido llevaba una minifalda.

En la carrera judicial española, las mujeres son mayoría desde 2013. Sin embargo, la proporción sigue siendo mucho menor en la cúpula judicial. Sin ir más lejos, hubo que esperar al pasado año para ver a la primera mujer presidenta del CGPJ. ¿Siguen latentes los techos de cristal o es más un problema de la propia cultura institucional de la Justicia?

Creo que pasa en la judicatura y en todos los sectores en general. En la universidad también hay más profesoras, pero una vez hay que llegar al rectorado cuesta más. Ocupar esos espacios de poder sigue resistiéndose. Las mujeres acceden a la carrera judicial mediante un sistema de oposición público, la disfuncionalidad está en los puestos otorgados mediante decisiones discrecionales, que es donde hay una mayoría de hombres. A la hora de poner en valor conocimientos y experiencia curricular sigue existiendo el sesgo de que un hombre puede ocupar mejor estas posiciones de poder.

A la hora de acceder a la carrera judicial, sí que se ha avanzado en términos de igualdad.

Sí, pero tendría que avanzarse más. No es solo la cuestión del género sino que también está muy presente la de clase. Opositar no es igual de caro que hacer un máster, ya que los preparadores suelen costar menos y si puedes vivir en casa, sin tener que pagar un alquiler... Pero hay muchas familias que no se lo pueden permitir. Además, en ese contexto vemos que muchas veces a las mujeres se les inculca el encargarse de la familia y otras tareas que les impide enfrentarse a unos estudios de 8 horas diarias. En este caso, están muy entrelazadas tanto la cuestión de clase como la de género.

En los últimos meses ha habido polémica por los fallos en el sistema de control con pulseras telemáticas para maltratadores. ¿Qué lectura hace de estos problemas?

La lectura que no me gustaría que se sacase es la de trasladar una sensación de riesgo, de que no existe protección. Hay todo un sistema articulado y puesto a disposición de los juzgados, en el que además de las pulseras hay otras medidas que protegen a las mujeres. Puede haber algún tipo de incidencia pero creo que este tema se aborda desde un contexto en donde la idea que está pivotando no es una preocupación por la protección de las mujeres si no la de generar una sensación de inseguridad. Esto es peligroso ya que el trabajo que debemos hacer es el contrario, fomentar que se denuncie y se crea en el sistema de justicia. Al mismo tiempo, es un asunto que se está investigando ya que hay un reporte de incidencias y a ver qué resultados salen de ahí.

El pasado año visitó usted Ramallah para participar de un encuentro con magistradas palestinas por la igualdad en el ámbito judicial, en un contexto de ocho meses de asedio israelí en Gaza. ¿Qué panorama se encontró?

La sensación de las compañeras abogadas y juezas que estaban allí eran de miedo y de mucha rabia. Muchas veces te decía: «Es que yo temo por mi vida cada vez que cruzo un checkpoint. Mi vida no vale nada». Al mismo tiempo hay que dejar claro que la situación en Ramallah no tiene nada que ver con la de Gaza. En este sentido a mí me llamó mucho la atención el ambiente que había en Jerusalén, que parecía que no pasaba nada, que no había un genocidio unos kilómetros más al sur. Y esa situación que vi allí parece que se ha generalizado, ¿no? Esa normalización de esta barbarie. ¿Cómo puede estar pasando esto y que el mundo siga y no se movilice todo lo que debiera para ponerle fin?