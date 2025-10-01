Dos huracanes «bailan» en la costa de EE. UU. antes de dirigirse a Europa (con efectos secundarios para Galicia)

Con las clásicas borrascas atlánticas bloqueadas por el anticiclón, la cosa va de huracanes en este arranque del otoño. El fin de semana pasado fue Gabrielle, transformado en borrasca extratropical, el que perturbó la calma meteorológica en la que vive instalada Galicia y el próximo sábado puede ser la fusión Imelda y Humberto la que alterará el tiempo. Será un impacto, según apuntan las previsiones, leve, pero suficiente para romper la racha de días soleados y cálidos.

Pero para llegar hasta ahí, aún tienen que pasar muchas cosas en la atmósfera. En estos momentos, los citados huracanes interactúan frente a las costas de Estados Unidos en un curioso «baile», que no llega aún a ser el conocido como efecto Fujiwhara, en honor al meteorólogo japonés que describió el fenómeno 1921 para ciclones tropicales.

Al estar próximos entre sí, los vórtices de dos o más sistemas —que giran en sentido contrario a las agujas del reloj— se coordinan y orbitan entre sí, como los satélites con los planetas. El proceso habitual es que el ciclón pequeño acabe fusionándose con el más grande. En huracanes, este «baile» es mucho más raro, y no está claro que se produzca del todo en este caso, aunque sí que están relacionándose.

Y es que, además, hay otra peculiariedad: son los huracanes que se sitúan a menos distancia entre sí desde que hay registros, según los datos aportados por el experto en tormentas Michael Lowry. La mañana de este miércoles se encontraban a unos 750 kilómetros; hay que retrotraerse a 1951 para encontrar una distancia parecida, de unos 780 km entre Easy y Fox, en aquel entonces. El efecto Fujiwhara comienza a producirse cuando la distancia entre ciclones es de menos de 1.300 km.

Lo excepcional de esta situación hace que para los meteorólogos sea mucho más difícil definir qué puede ocurrir después. Partiendo de esta incertidumbre, la previsión indica que Imelda absorberá a Umberto y, ya fundidos, se convertirán en tormenta extratropical que se desplazará por el Atlántico hacia el norte, como ya hiciera Gabrielle. Pero justo antes de eso, en la parte delantera de Umberto, la más al este, se formará una nueva baja que se intensificará al cruzar la corriente en chorro.

Esa es la borrasca que puede alterar el tiempo en Galicia. A diferencia de Gabrielle, que entró por el centro de la península ibérica para acabar en el Mediterráneo, en esta ocasión se dirigirá a partir del jueves hacia las islas británicas.

El escenario más probable, según el Met Office —el servicio meteorológico británico, muy pendiente del fenómeno— es que toque tierra en Escocia, aunque también es posible que atraviese el archipiélago más al sur o, incluso, que lo esquive por el oeste. En las islas tendrá un fuerte impacto y, de hecho, acaba de ser nombrada la mañana de este jueves como Amy y ya se han empezado a activar las alertas pertinentes.

Nubes en Galicia

Situación del frente frío, en azul, con el centro de la baja en la islas británicas / Met Office

El frente frío asociado a ese centro de bajas presiones, muy debilitado en esta latitud, nublaría el cielo gallego durante el sábado, aunque en estos momentos la previsión de MeteoGalicia se inclina porque no dejará lluvias. Sí habrá mucha humedad en las primeras horas del día, con nieblas costeras en el litoral atlántico y nieblas en comarcas del interior.

Con el transcurso del día irán entrando nubes bajas desde el norte, provocando cielos muy nubosos, con posibilidad de algunas lloviznas en la provincia de A Coruña. En la mitad sur los cielos estarán más abiertos. Las temperaturas mínimas experimentarán un ascenso y las máximas no tendrán cambios o ligeros descensos. Los vientos soplarán del sudoeste flojos, moderados en el litoral, rolando a noreste al final del día.

Será, de todos modos, un episodio muy efímero, ya que se espera que a partir del domingo vuelvan a reinar el anticiclón. En el horizonte no se ven cambios sustanciales, por lo que parece que octubre avanzará con este patrón de tiempo seco y soleado en Galicia. Buenas noticias para el terraceo, malas para los embalses.