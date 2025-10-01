La campaña de Gadis «Alimenta la amistad» respalda a casi 80 protectoras

Una acción solidaria que respalda el trabajo de casi 80 protectoras, recoge la sensibilidad social con los animales y cumple con el compromiso de la empresa a favor del bienestar animal. Es lo que define a la campaña «Alimenta la amistad», una iniciativa solidaria que Gadis vuelve a impulsar un año más, y ya van 7 consolidando una red de apoyo para entidades locales de Galicia y Castilla y León que cuidan animales sin hogar.

Desde hoy y hasta el próximo 12 de octubre, un total de 202 supermercados Gadis de Galicia y Castilla y León se sumarán a esta causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos. Asimismo, la clientela que lo prefiera también dispondrá de la posibilidad de realizar una aportación económica al pasar por caja.

Protectoras de las provincias de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, así como de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude, un apoyo que resulta fundamental para que puedan atender a lo largo del año a miles de animales en situación de abandono.

Más de 400.000 kilos

Desde Gadis apuntaron que la solidaridad de los clientes es clave para que, en cada edición, se aumente la ayuda a favor de las protectoras y refugios y, en este sentido, destacaron que en las seis campañas anteriores se lograron entregar más de 400.000 kilos de alimentos y productos de higiene.

Con esta iniciativa, que la cadena de supermercados impulsa en el marco el Día Mundial de los Animales, promovido cada 4 de octubre la Organización Mundial de Protección Animal, busca conectar con la conciencia social en torno al bienestar animal, al tiempo que apoya la adopción de perros y gatos sin hogar.