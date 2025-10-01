Cambios en el carné de conducir: así afectará en Galicia el nuevo examen de la DGT

La forma de circular por las ciudades y carreteras gallegas evoluciona, lo que obliga a la Dirección General de Tráfico (DGT) a renovarse. Para actualizarse, el organismo introduce cambios en el examen teórico desde hoy, 1 de octubre, con los que esperan preparar mejor a los futuros conductores para lo que se pueden encontrar al volante.

Estos cambios llegan en un momento en el que la tendencia marca un patrón claro: el examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca. Como publicábamos hace unos días, el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019.

El modelo tal y como lo conocíamos constaba de 30 preguntas tipo test, con opción múltiple y un máximo de tres fallos para poder aprobar. Este modelo ha recibido muchas críticas por fomentar la memorización por encima de la comprensión de la norma

Cómo es el nuevo examen teórico de conducir

Desde este mes, los aspirantes al carné de conducir tendrán que conocer las señales actualizadas que entraron en vigor en julio de este año. Asimismo, algunas preguntas se adaptan a la movilidad contemporánea, buscando que, en lugar de memorizar, el examinado demuestre que comprende y cuenta con capacidad de aplicar las normas en el tráfico moderno.

El nuevo examen teórico de conducir mantiene el formato de 30 preguntas con un máximo de tres fallos para aprobar. Sin embargo, el contenido se ha modificado basándose en las nuevas señales. Además, para 2026 se espera que se incorporen vídeos o fragmentos audiovisuales que muestren situaciones de tráfico real. Con estas piezas, el aspirante tendrá que identificar los riesgos, anticiparse y reaccionar de manera apropiada.

Este formato con piezas audiovisuales ya se utiliza en otros países europeos, como el caso de Reino unido, donde los examinados deben evaluar situaciones de tráfico y demostrar su comprensión de las normas mediante vídeos interactivos.

Por el momento, la inclusión de vídeos no tiene fecha aunque se prevé para el próximo año. Pero desde este miércoles, quienes se examinen, tendrán que haber aprendido las nuevas señales de tráfico si quieren hacerse con el carné de conducir.