Arte como respuesta a los retos sociales

A raíz de haber constatado la necesidad profunda de transformar los espacios de la entidad en lugares de encuentro, integración y desarrollo personal, especialmente para aquellas personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad, soledad, enfermedad o exclusión social, la ONG internacional Sociedad de San Vicente de Paúl diseñó el proyecto «Arte y vida», una iniciativa que tiene como principal objetivo dar respuesta a los desafíos sociales a través de las diferentes disciplinas artísticas.

Conscientes de que el arte es una poderosa herramienta de transformación social, así como de acompañamiento emocional, «con la capacidad de motivar, generar vínculos y dar sentido a la vida», la Sociedad de San Vicente de Paúl ha decidido impulsar este proyecto en Galicia incorporando este mes una actividad de teatro en su sede viguesa. La puesta en marcha de esta iniciativa, que se pretende consolidar y mantener en el tiempo, ha sido posible gracias a un cruce de caminos entre la entidad y «Ensayo clínico... Teatral», una agrupación aficionada de dramaturgia creada hace apenas un par de años por pacientes oncológicos y familiares en la ciudad olívica.

Fue a través de una de las actrices del grupo vigués que la directora de la Sociedad de San Vicente de Paúl, Isabel Garzo, tuvo conocimiento de su existencia y lo cierto es que supuso para ella una enorme alegría, puesto que según afirma, «ya tenía en mente crear un proyecto, el de ‘Arte y vida’, así que pusimos a disposición del grupo nuestro espacio en Vigo, porque creemos que el arte es una forma maravillosa de integración, de sensibilización, de crecimiento... además de que es muy transversal, tanto para los propios actores que, en este caso son los pacientes, pero que también pueden ser los familiares y las personas que acuden a la entidad, en donde atendemos a mayores, pacientes con enfermedad crónica, personas migrantes, de etnia gitana o familias en riesgo de exclusión social».

Pusimos a disposición del grupo nuestro espacio en Vigo, porque creemos que el arte es una forma maravillosa de integración Isabel Garzo — Directora general de la Sociedad de San Vicente de Paúl

Para Isabel Garzo, la finalidad de este nuevo proyecto que nace en Vigo es clara, y es que considera que «se configura como una respuesta concreta a los desafíos sociales que enfrentamos en el día a día, porque de esta manera las personas sentirán que son valoradas por lo que expresan y por lo que son, no por lo que tienen» . Asimismo, la directora general de la entidad destacó que, aunque el punto de partida será el teatro, «la idea es abrir la iniciativa a otras disciplinas artísticas», avanzó.

Con el proyecto dando sus primeros pasos, Isabel Garzo hace un llamamiento al voluntariado porque, en su opinión, «realmente esto es una llamada a la ilusión, a la vida y a la alegría, por lo que necesitamos personas que quieran unirse», añadiendo que «siempre estamos intentando dar vida a nuestros espacios y crear proyectos de acompañamiento a la personas, y pienso que ver cómo estos pacientes y familiares están sacando de su propio problema un proceso creativo a través del teatro, en forma de arte, es un gran aprendizaje, porque creo que muestran cómo es posible seguir caminando por la vida pese a las dificultades».

Por su parte, el coordinador de la agrupación de dramaturgia, José Antonio Arbe, explicó que «queremos integrar en nuestro grupo a las personas con las que trabaja la entidad, poder transmitirles que somos válidos, que podemos subirnos a un escenario y que no pasa nada, que la vida sigue. Yo siempre digo: que nunca nos quiten la alegría ni las ganas de vivir, ese es el lema que nos gustaría transmitir, y no solo se trata de actuar, sino que también buscamos gente a la que le guste la decoración, la escenografía, la iluminación, el sonido, el vestuario... el grupo está abierto a trabajar en todos esos ámbitos», concluyó.