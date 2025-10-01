El 80% de los españoles, preocupados por el bajo nivel educativo de los alumnos

Ocho de cada diez ciudadanos está preocupado por el escaso nivel de conocimientos que obtiene el alumnado y muestra su descontento ante la elevada tasa de abandono escolar temprano, que actualmente está en un 13% frente al 9% de media de la UE. Además, alertan de una financiación escasa de la educación.

Según el I Barómetro EducAcción (movimiento ciudadano por la Educación) elaborado por Metroscopia con apoyo de Fundación Unicaja, el 81% de los españoles cree que las decisiones educativas responden a intereses políticos y no a las necesidades reales, informa Efe.