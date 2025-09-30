Sara Casasnovas llevará al cine el intento de un fan de asesinarla

La actriz ourensana Sara Casasnovas se encuentra impulsando «Alevosía», un largometraje documental, con elementos también de ficción, donde busca hacer reflexionar sobre la erotomanía, delirio paranoico de una persona obsesionada con otra al creer que le ama. Dicho trastorno puede acarrear comportamientos de acecho y al no ser correspondido puede provocar resentimiento en el individuo. Casasnovas fue víctima cuando en 2009 un fan que la acosaba, un alemán de nombre Arndt Meyer, la intentó matar con una ballesta en Madrid. La intérprete presenta estos días el proyecto y una reflexión sobre lo acontecido en el Festival Internacional Intersección en A Coruña.

El hombre fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid en 2010 a ocho años de prisión. Un día varios agentes registraron su celda en la prisión madrileña de Estremera donde cumplía condena. Allí descubrieron que coleccionaba información que demostraba que seguía obsesionado con Casasnovas -que recientemente estuvo en Vigo para arropar el estreno de la película "Romería", de Carla Somón- y otras actrices españolas que podrían estar en peligro. El condenado fue expulsado del país y entregado a la policía alemana tras rematar la condena.

Preestreno nacional de la película "Romería" en el Auditorio Mar de Vigo. De izq. a dcha., Sara Casasnovas, Egido, Alberto Gracia, Marina Troncoso, Llúcia Garcia, Carla Simón, Mitch, Miryam Gallego y Janet Novás. / Jose Lores

Sara Casasnovas busca hacer reflexionar sobre la exposición de las artistas femeninas en el mundo actual y las consecuencias que se pueden derivar de ello.

Además de este proyecto, el festival de cine mostrará otros y proyectará también un centenar de trabajos finalizados, caracterizados por mostrar una forma diferente en su narrativa o presentación.

La pluma 'homosexual'

Entre ellos figura el cortometraje «Plumass», de la viguesa Bea Saiáns y que se estrena en el festival. La directora explicaba ayer que «investigamos a diferentes personas que tienen pluma, entendida esto como un concepto sobre el movimiento que tienen algunas personas y por el que «se puede pensar que son homosexuales». No obstante el corto también expone la idea de que existen prejuicios y de que hay personas heterosexuales con pluma.

Foto del cortometraje "Plumass". / Plumass

«Tuvimos –agrega– conversaciones con varias personas con pluma. Captamos imágenes de su cuerpo. La actriz Marcia Vázquez, que acudió a una residencia artística en Braga que apoyó la investigación, realizó una coreografía a través de esos movimientos. El corto es una mezcla entre la primera parte de la investigación y la coreografía con la música de Mourae, artista no binaria de Muxía».

Dos piezas que se podrán ver entre otras muchas en la sección Galicia son «Un dragón de 100 cabezas», de Helena Girón y Samuel H. Delgado; o «Alboroque», de Sabrina Fernández y alrededor del activismo ecológico de eliminación de especies vegetales invasoras en Galicia al tiempo que se reflexiona sobre la emigración desde un plano político.

Un corto sobre Coia, Vigo, e un documental sobre Soutelo de Montes

En la sección Fulgor, reservada para los primeros trabajos, encontramos «C.O.I.A.», de Gala Rodríguez, que viaja en la noche y desde la emoción a través de la imagen y el ruido por el barrio vigués de Coia.

También está presente aquí «Memoria de Soutelo», de Xoán Bregua, un corto documental protagonizado por una joven de Soutelo de Montes, Candela, que recupera el pasado del lugar a través de las fotos de Virxilio Viéitez.

Candela y la abuela Pilucha, en «Memoria de Soutelo». | Xoán Bregua

Al mismo tiempo reflexiona sobre el abandono paulatino pero también actual de la Galicia interior. «Esa intención estaba porque Candela vuelve a su pueblo. Queríamos provocar sentimientos. En un momento decimos ‘Soutelo é unha carretera’ y varias personas comienzan a decir que no solo es eso. Quizás ahora no sea lo mismo que antes cuando había fiestas, ferias multitudinarias, más vida social... pero aún hay gente que sigue ahí y hay gente joven que vuelve», señala Bregua.

El documental muestra a tres personas mayores que fueron fotografiados por Virxilio Viéitez de niños o jóvenes y que van relatando cómo era el pasado de la villa décadas atrás basándose en las imágenes y sus recuerdos.

Intersección proseguirá hasta el sábado día 4 de octubre.

Fernando Tato impulsa una película sobre mariscadoras

El Festival Intersección también acoge la presentación del nuevo proyecto del actor y director Fernando Tato, «Baixamar». El creador busca realizar un largometraje de ficción en el que llevaría al espectador a la Galicia de los años 90.Tato, responsable del guion y de la dirección, explica que «a finales de los años 80 y principios de los 90 las mariscadoras de Cedeira jugaron un papel fundamental en la lucha por los derechos laborales de las mujeres en el entorno marinero. Se enfrentaron a la cofradía y a la ciudad. Hasta fueron los antidisturbios. Me pareció un telón de fondo fascinante que había que visibilizar porque era muy poco conocido».

El filme muestra esa pelea cuando en 1994 una mujer extranjera aparece en una playa. Pronto las mariscadoras ‘amadrinarán’ a la joven hasta que un terrible suceso las convulsará. En estos momentos Tato se encuentra con el guion avanzado.

Fernando Tato desarrolla «Baixamar», sobre mariscadoras. | F.T.

Una reflexión sobre el vídeo doméstico

«Lembrarás como bailabas», de Alba Gallego, prepara un documental sobre el vídeo doméstico en Galicia. «Es una reflexión sobre cómo cambió el uso del vídeo doméstico. Cuando ella era niña había una cámara en su casa. Su padre grababa los encuentros familiares. Ahora mismo grabamos todo el rato cosas que no volveremos a consultar», reflexiona Tato, productor del filme.

Por su parte Irene Pin también se encuentra desarrollando un largometraje de ficción cuyo proyecto expondrá en Intersección. En su caso, su filme presentaría a una joven gallega que acude a colaborar a un campo de refugiados en Grecia donde entabla amistad con un adolescente kurdo. «La experiencia la marca mucho y al regresar a casa no es capaz de integrarse porque está impactada por lo que vivió», indica Pin, quien en la realidad estuvo trabajando en el campo de refugiados de Tesalónica en 2016 y 2017.