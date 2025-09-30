Marta Larralde arranca su gira «barroca» en Vigo

El Auditorio Municipal de Vigo acogerá el sábado 11 la representación de la obra «Miss Bujía», a partir de las 20 horas, y cuyas entradas se encuentran ya a la venta en giglon.com. La pieza nos muestra una historiadora del arte especializada en el barroco. A través de los cuadros nos irá adentrando en un capítulo concreto de su vida, en un episodio de crisis psicótica que le aconteció cuando estaba estudiando. La dramaturgia corre a cargo de Marta Larralde que también protagoniza la pieza.

«En ese momento se estaba preparando sobre la pintura barroca y la escultura. Eso le llevó a un delirio por la ciudad. Se perdió durante tres días en Madrid. Versa un poco sobre la psicosis que sufrió la protagonistas en esas tres jornadas. Eso lo relaciono a través de unos cuadros concretos con los que cuenta la historia» a través de flashbacks que conectan con lo actual, detalla Larralde.

Ayer reconocía a FARO: «Me ha costado mucho esta obra. Me sentaba cada día para escribir durante cuatro o cinco horas cada mañana. Para mí fue un ejercicio de disciplina y trabajo increíble. Escribir y crear mi propia historia me costó muchísimo».

La obra "Miss Bujía", de Marta Larralde, llega a Vigo el día 11 de octubre. / M.L.

Reconoció que al comenzar a redactar, empezó a «dudar» de sí misma y de la obra. «Vencer eso fue un reto para salir adelante», añadió.

Más de dos años de proyecto

Para llevar a buen puerto el proyecto no dudó en hablarle de su idea a la directora Norma Martínez: «La conocí en un festival internacional de teatro en Montevideo al que yo había asistido con otra obra. Le hablé del proyecto y le interesó. Durante dos años mantuvimos conversación vía email modificando textos. Después ya se vino a Madrid para intentar ponerlo en pie. Vimos que funcionaba. Fue como un work in progress, lo íbamos modificando a medida que íbamos ensayando. El año pasado lo presenté en la Sociedad Cervantina en Madrid».

Aconteció el pasado mes de junio como presentación para ahora arrancar la gira cuya primera parada es Vigo, la ciudad de la artista. «Me hace mucha ilusión. Estoy muy emocionada. En esta historia la protagonista no soy yo pero sí habla de muchas cosas que me pasaron en Vigo o que le acontecieron a personas que conozco», indicó.

Nervios por presentarla ante su gente

En esta ocasión Marta Larralde además ha producido la obra en lugar de recurrir a una empresas ajena. «Decidí invertir en mí misma», señaló. «Estaría muy bien hacer un viaje por Tailandia un mes, pero en lugar de eso decidí hacer esta pieza, invertir en mi trabajo, rodeándome de la gente que quiero», expuso.

Añadió que siente muchos «nervios» por la presentación en Vigo. «Está ahí mi gente y como hablo de cosas de la ciudad que todos conocemos pues siento más presión. Espero que le guste mucho a la gente», añade la actriz que actúa en la película «Rondallas» y pronto empezará los ensayos para otra obra teatral que estrenará en Matadero, Madrid, en noviembre.