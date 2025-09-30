«En Gaza vi cosas que no había visto antes, lo que ocurre allí es un genocidio»

¿Cuáles son sus prioridades?

Es una pregunta muy difícil, porque el mundo es cada vez más complejo. Y MSF debe centrarse en sus objetivos: las poblaciones y las personas en situación de sufrimiento. Esa es mi prioridad. Necesitamos mantenernos firmes, alzar la voz sobre lo importante que es nuestra humanidad y dignidad compartidas, pero también lo importante que es que se respete el trabajo humanitario y el espacio en el que se realiza. El médico de tu enemigo no es tu enemigo. El acceso sin obstáculos a la ayuda humanitaria es importante. Y vemos que, dondequiera que vamos, se vuelve mucho más difícil, violento y obstructivo. Esta tendencia a alejarse de la humanidad, la dignidad y la solidaridad colectivas es algo muy preocupante para nosotros.

En 2024 estuvo 5 meses en Gaza. ¿Cómo explicaría lo que vivió?

Creo que es muy importante dejar claro que lo que ocurre en Gaza es un genocidio. No se trata de un conflicto o una guerra cualquiera. Vi cosas que no había visto antes. No había seguridad. La gente no podía moverse para ponerse a salvo. Se podían ver los buques de guerra, los helicópteros, los drones, sentir las explosiones a través de las tiendas. Hacían vibrar las ventanas y las puertas se cerraban de golpe por la onda expansiva. Esto era algo nuevo para mí, era un nivel diferente de violencia. Además, Israel controla y obstruye nuestro trabajo: la entrada del personal, los suministros, los materiales, la comida. Había días en los que realmente sentías que era el final. Nunca antes ni después he tenido esa sensación.

Uno de los argumentos que utiliza el Gobierno de Israel para atacar hospitales en la Franja es que en ellos se esconden miembros de Hamás. ¿Qué responde a esto?

Mientras estuve allí, nunca se permitió la entrada a personas armadas a los hospitales en los que trabajé. Es el protocolo estricto de MSF en todo el mundo. Si estamos allí, no hay personas armadas, y si las hay, te vas. Punto final. Es una regla de oro. Ya sea en la zona de pandillas de Haití o en Gaza.

Durante su estancia en Gaza pudo comprobar cuál era el estado de ánimo del personal sanitario gazatí. ¿Qué le contaban?

Pensé en tratarlo con mis empleados, pero es potencialmente traumático, y se les notaba en la cara que si empezaban a hablar se derrumbarían. Simplemente decían: «Vayamos a trabajar y concentrémonos en curar a esa persona que tenemos delante. Y mañana será otro día si estoy vivo». Algunos de mis empleados solo tenían dos conjuntos de ropa, los que se pudieron llevar cuando abandonaron sus casas para ir a vivir a una tienda de campaña. Por la noche sufrían los bombardeos y venían temblando porque esa explosión podría haber acabado con su vida, pero al día siguiente volvían al trabajo.

¿Veían alguna salida al horror que es hoy sus vidas?

Había esperanza de un fin, esperanza de paz, solo quieren vivir. No arrastran odio ni ira, no lo sentí en ninguna de las discusiones. Solo quieren vivir.

Y sobre la actual ofensiva israelí contra Ciudad de Gaza, ¿qué le están contando sus equipos?

Es una situación extremadamente difícil. Aún quedan muchas personas, muchas familias, gente que no quiere o no puede irse. Y la inseguridad es muy alta. A nuestros equipos les ha resultado casi imposible seguir yendo a la clínica o al hospital para realizar el trabajo [horas después de esta entrevista MSF anunció que suspendía sus actividades en Ciudad de Gaza por los constantes bombardeos israelís]. Los colegas con los que trabajé en el centro y el sur, en Khan Yunis, en Al Mawasi, muchos fueron desplazados de Ciudad de Gaza y se aferraban a la esperanza de poder regresar algún día a casa. Pero con lo que saben que está sucediendo ahora, esa esperanza se está desvaneciendo. Y entre los equipos internacionales, un número cada vez mayor de personal dice: «Quiero irme de aquí. Ya no puedo quedarme. No podemos reconstruir. ¡Sacadme!».

La guerra civil en Sudán es otro de los grandes conflictos actuales, pero sobre el que no está puesta la atención mediática. Usted es de origen sudanés y estuvo allí a principios de año. ¿Cuál es la situación?

Es grave. Es la peor crisis humanitaria del planeta si analizamos las cifras, la cantidad de zonas en hambruna, de desplazados y los ataques a la atención médica. La violencia contra la población por parte de ambas partes en conflicto es extraordinaria. Los niveles de violencia sexual, violencia étnica y bloqueos son increíbles. Y el cólera ha golpeado duramente este año.

¿Y por qué cree que el mundo no mira a Sudán?

Muchas noticias, al menos en Europa, cuando empezó la guerra trataban sobre la evacuación de los ciudadanos internacionales. Y luego llegó Gaza y el conflicto de Sudán desapareció por completo. Se podría argumentar que una razón es que no es geopolíticamente estratégico para Rusia, EE UU o China. Aunque regionalmente sí lo es. ¿Se trata simplemente de otra guerra civil africana? No sé qué es lo que no parece captar la atención de la gente. En parte se debe a que hay menos actores gritando por los recortes en ayuda al desarrollo y por lo difícil que es trabajar allí. Es muy difícil conseguir visados, suministros y permisos por los bloqueos mutuos entre ambos bandos. Pero insto al mundo y a las organizaciones humanitarias a intentarlo. Las necesidades son catastróficas.

¿A qué otros conflictos deberíamos prestar más atención?

El nivel de violencia en Haití es extremadamente preocupante. El nivel de violencia crónica en la República Democrática del Congo, particularmente en el noreste, es preocupante. Igual que la crisis de los rohinyás, que no es estrictamente una guerra pero sí sufren mucha violencia. Y no podemos olvidar el Sahel. La extensión inhabitable del Sáhara está aumentando debido al cambio climático, lo que ha ejercido presión sobre la población y los recursos hídricos, pero también ha generado inestabilidad crónica, desempleo crónico y falta de crecimiento económico, abriendo las puertas al extremismo. Creo que estos son contextos crónicamente ignorados. Y lo que es característico de todos estos lugares es que es difícil trabajar allí. Es violento, es peligroso, es complejo.

La falta de unas estructuras de Gobierno sólidas en estos países no debe ayudar.

Hay grupos armados, milicias, pandillas, insurgencias y una gobernanza débil. Es difícil entrar en estos lugares y generar confianza. El gobierno de turno no puede garantizar la entrada o no quiere hacerlo. A veces, incluso nosotros, como MSF, somos un objetivo. A menudo somos la única organización sobre el terreno. Y las necesidades de la población son complejas.

En la Asamblea General de la ONU hemos sido testigos de las disonancias de este mundo en crisis.

Es un momento sumamente peligroso. Desde el punto de vista personal, veo que las supuestas naciones poderosas que han defendido el derecho y el orden internacionales, los han abandonado hipócritamente en favor de Israel. Como portavoz de MSF, considero que si los derechos humanos no se aplican a todos, carecen de sentido.