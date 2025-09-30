Daniel Tubau: «Un problema para ser feliz es la obsesión por la felicidad»

«Creo que un problema para ser feliz es la obsesión por la felicidad». Así lo manifestó ayer en Club FARO el filósofo Daniel Tubau, adelantando una de las reflexiones que presenta a modo de conclusión en su último libro ‘Siete maneras de alcanzar la felicidad según los griegos (editorial Ariel)’. «No busco ni ofrezco recetas para la felicidad, puede que haya tantas fórmulas como personas en el mundo. Lo que he tratado en mi libro es de plasmar la discusión que tenían los clásicos sobre el tema (que no eran sabios ni perfectos, sino que se equivocaban mucho y se insultaban entre ellos, para que el lector piense y dude», comentó.

Presentado y entrevistado por Manuel Fortes, catedrático de Filosofía retirado y doctor en Filosofía, Tubau confesó sentirse fascinado por los filósofos griegos desde su adolescencia y consideró que su importancia, además de por su influencia en el pensamiento occidental, radica en que «empezaron a plantearse, a dudar de las verdades que le imponían tiranos y sacerdotes». Añadió que en cuestiones de ética, comportamiento y búsqueda de la felicidad «aún pueden enseñarnos muchas cosas».

Preguntado por el significado del concepto de felicidad, Tubau manifestó que para los griegos era un objetivo de vida (excepto para autores cono Aristipo que concedía más importancia al placer del momento) . «Pienso que en mi vida siempre tengo que tener algo que es lo que más me apetece hacer al levantarme, pero cuidado si te pones expectativas inalcanzables».

Para establecer si la felicidad es algo objetivo o subjetivo, se remitió a lo que sostenían dos grandes filósofos: «Para Platón es algo que no vamos a conseguir en esta vida, sino en el mundo de las ideas tras varias reencarnaciones (es lo que yo llamo una filosofía escapista porque no ofrece soluciones para el ahora), Sócrates aseguraba que el malvado no podía ser feliz porque no desarrollaba sus capacidades que le ayudaran a alcanzar la plenitud humana y sostenía que nuestra alma intelectual también habías que alimentarla con pasiones».

Daniel Tubau: «Un problema para ser feliz es la obsesión por la felicidad»

Este último pensador sería un ejemplo de que la búsqueda de la felicidad requiere ser activo: «Pensaba que a la felicidad se llegaba mediante el conocimiento, que te permitía llegar a la virtud». Aludió a cómo afrontó su muerte con entereza y «contento» porque en otra vida podría habla con Homero y comparó la vida de este pensador con el viaje de Ulises a Ítaca, donde lo importante son las etapas y el destino es el motivo. «Sus viajes eran conversar con personas a las que ayudaba a dar a luz sus ideas». En contraposición, los estoicos eran más pasivos y resignados. «Renuncian al placer, lo soportan y presumen de ello porque no les domina, pero huyen del dolor».

El componente social de la felicidad

Sobre el componente social de la felicidad, Tubau se refirió a Platón, que en ‘La República’ dice que lo importante es que la ciudad sea feliz, no el individuo, y a Aristóteles, quien consideraba que sin amigos no se podía ser feliz.

A la pregunta de su entrevistador sobre si es posible ser feliz e intervenir en política, Tubau se remitió a la máxima de Aristóteles de que somos animales políticos y consideró que «hay que interesarse, pero no quemarse en el sentido de que sea destructivo y te haga pelearte con amigos que piensan diferentes». Parafraseó a San Agustín: «La discusión es la única batalla donde quien pierde gana».

Habló también de los cínicos y estoicos - «Diógenes cuando se quemaba Roma y no llevaba sus pertenencias decía llevar con él todo lo suyo- y del placer, que para Epicúreo , aquejado por la enfermedad, era la ausencia de dolor.