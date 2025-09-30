El 40% de los jóvenes LGTBI dejan su hogar o valoran hacerlo debido al rechazo
P. Martín
La necesidad de vivir sin ocultar la identidad sexual, la discriminación, el miedo a la violencia o el rechazo familiar obligan a ‘exiliarse’ o ‘sexiliarse’ —en referencia a cambiar de lugar de residencia— a una de cada tres personas LGTBI+, un porcentaje que ronda el 40% si se pone exclusivamente el foco en los jóvenes.
La Federación Estatal LGTBI+ y la Universidad de Salamanca han estudiado por primera vez el abandono del hogar entre las personas del colectivo por motivos de orientación sexual, identidad o expresión de género.
El destino siempre es una gran ciudad, aunque no siempre garantiza una vida mejor: el 17,3% de los ‘sexiliados’ ha vivido en la calle frente al 5,5 % de la población LGTBI+ en general y un 22,1 % ha residido en viviendas no adecuadas.
