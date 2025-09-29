«Somos peregrinos», la excusa de los tripulantes del narcosubmarino detenidos en A Coruña con 3.650 kilos de cocaína

Cuando se sintieron descubiertos, intentaron burlar la presencia policial alegando que eran peregrinos. Querían huir en un taxi e iban con la ropa empapada. Pero la treta no funcionó y acabaron detenidos.

Eran los tripulantes del narcosubmarino que acababa de llegar a A Pobra do Caramiñal (ría de Arousa) para desembarcar 3.650 kilos de cocaína, que llegaron en un semisumergible. La operación policial, denominada 'Saona', se saldó con la detención de 14 personas empezando el día 13 con el apresamiento de los tres navegantes (un colombiano y dos ecuatorianos).

Lo habitual es que este tipo de capturas sean a bordo de la embarcación o posteriormente fruto de la investigación, pero no ha sido así en este inusual caso, según aseguró este lunes la Policía Nacional, en A Coruña, en rueda de prensa para explicar el operativo y exponer la droga incautada.

El jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) Central, Antonio Martínez, destacó también que, en este caso, se acabó por completo con la red de narcotráfico, que se considera totalmente desmantelada. «Requisar la droga está bien, pero desarticular toda la organización y dejarla sin capacidad de volver a actuar, es mucho mejor», enfatizó el mando policial.

La investigación empezó durante el mes de agosto y estaba centrada en una organización asentada en el municipio coruñés de Outes. La operación se realizó de forma conjunta con la DEA estadounidense, porque uno de los detenidos ya había sido controlado en EEUU transportando droga.

Comparecencia de Pedro Blanco para presentar los resultados de la operación / Casteleiro / Roller Agencia

El pasado día 13 de septiembre, los agentes detectaron que varias embarcaciones partían del puerto de O Freixo, en Outes, y establecieron un dispositivo por la costa para localizar el desembarco de la droga o su transporte. Este apuntó a la playa de Niñeiriños, en A Pobra do Caramiñal, donde estaban los tripulantes, que simularon ser peregrinos y escaparon en un taxi, pero luego fueron detenidos por la Policía Local de ese municipio.

La organización criminal, dedicada al transporte de cocaína «a gran escala», había constituido varios negocios relacionados con la reparación y venta de equipos náuticos con el objetivo de ocultar la actividad ilícita. Posteriormente se localizaron embarcaciones que se habían preparado para el narcotráfico instalándoles motores de gran potencia y última generación para darles mayor capacidad de carga, agilidad y alta velocidad.

Una vez identificados todos los miembros de la organización, se realizaron 18 registros en las comarcas de Barbanza y O Salnés donde se intervinieron más de 54.680 euros, 2 embarcaciones, 5 vehículos, 22 teléfonos, equipos de transmisiones, dispositivos de almacenamiento de información y diversa documentación.

«Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico»

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, destacó este lunes en A Coruña el compromiso del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra el narcotráfico en Galicia. Lo puso en valor junto al jefe superior de Policía, Pedro Pacheco, con el que informó de los resultados de esta última operación policial en las costas gallegas desde la Comisaría de la Policía Nacional en Lonzas, en A Coruña. Estuvieron acompañados por el jefe de la Comisaría General de la Policía Judicial, Luis Fernando Pascual Grasa, y el jefe de la UDYCO Central, Antonio Martínez Duarte. «Hoy lanzamos un mensaje muy claro a las organizaciones criminales: Galicia no es ni será refugio para el narcotráfico», destacó Pedro Blanco, quien valoró «la lucha con firmeza, día a día, de la que en jornadas como esta vemos los resultados».

Hizo hincapié en el refuerzo de medios y el apoyo del Gobierno a las Fuerzas de Cuerpos de Seguridad del Estado, con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al frente. Por todos estos motivos, Pedro Blanco agradeció y felicitó a la Policía Nacional por su trabajo en esta operación, «que refleja la preparación, capacidad y eficacia de nuestros agentes».