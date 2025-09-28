En este artículo remitido a FARO, Juan Jesús Gestal Otero, catedrático emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), cita y explica algunos de los estudios científicos, publicados en revistas de alto impacto, que descartan que las vacunas causen autismo. Lo hace después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., abogado conocido por su trayectoria antivacunas, sugirieran un vínculo entre la vacunación y el paracetamol y el trastorno del espectro autista (TEA).

Las vacunas no causan autismo. El hecho de que aparezcan sus síntomas o que se diagnostique coincidiendo con el calendario de vacunas recomendado para los niños, es una coincidencia temporal, no una causa. Este es ya un asunto viejo y cerrado que ahora vuelve a traer a la actualidad el presidente Trump.

La hipótesis de que el autismo podría estar causado por la vacuna triple vírica (sarampión, rubéola y parotiditis) fue propuesta en 1998 por Wakefield y colaboradores en un estudio realizado en 12 niños. Estudio que fue posteriormente eliminado del registro científico debido a una metodología defectuosa y a una conducta científica inapropiada, quedando además ampliamente desacreditado, por numerosos estudios posteriores a gran escala que no encontraron ningún vínculo entre la vacuna triple vírica y el autismo.

Entre estos estudios destacan el realizado en el Reino Unido para ver si la introducción en 1988 de la vacuna triple vírica había tenido relación con un aumento de los diagnósticos de autismo o con un cambio en el momento de aparición de los síntomas publicado en Lancet en 1999 («El autismo y la vacuna contra el sarampión, la rubéola y las paperas: no hay pruebas epidemiológicas de una relación causal»). En él se analizaron los datos de casi 500 niños con autismo, y no se encontró ningún aumento repentino de los casos tras la introducción de la vacuna triple vírica, ni se observaron diferencias en la edad al momento del diagnóstico entre los niños vacunados y los no vacunados, ni un aumento del autismo en los meses o años posteriores a la vacunación.

En otro estudio realizado en Dinamarca en una cohorte de más de 537.000 niños nacidos entre 1991 y 1998 («Estudio poblacional sobre el autismo y la vacunación contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis», New England Journal of Medicine, 2002), tampoco se halló ningún vínculo entre la vacuna triple vírica y el autismo, siendo el riesgo de autismo igual en los niños vacunados o no. No existiendo tampoco relación entre el autismo y la edad en el momento de la vacunación, el tiempo transcurrido desde la vacunación o la fecha de vacunación.

Tampoco se encontró relación en otro estudio en 904 niños con autismo realizado en Japón, donde la vacuna solo se utilizó entre 1989 y 1993 («La vacuna triple vírica y la regresión en los trastornos del espectro autista: resultados negativos presentados en Japón», Journal of Autism and Developmental Disorders, 2006).

En 2015 se publicó en JAMA el estudio: «Incidencia de autismo según el estado de vacunación triple vírica entre niños estadounidenses con hermanos mayores con y sin autismo», en el que se estudiaron datos de más de 95.000 niños, sin encontrar un mayor riesgo de Trastornos del Espectro Autista (TEA) relacionado con la vacuna triple vírica a ninguna edad, independientemente de que el niño tuviera o no un hermano mayor con TEA.

Finalmente, en otro estudio publicado en Annals of Internal Medicine, en 2019: «El autismo y la vacunación contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis: un estudio de cohortes a escala nacional», en el que se analizaron los datos de más de 650.000 niños en Dinamarca, no se halló ninguna relación entre la vacuna triple vírica y el autismo. Los niños vacunados no tuvieron mayor riesgo de autismo que los no vacunados, ni siquiera los que tenían antecedentes de hermanos con autismo u otros factores de riesgo.

En 1999, surgieron preocupaciones de que las vacunas que contenían tiomersal, un compuesto a base de mercurio que se utilizaba como conservante antiséptico y antifúngico en vacunas multidosis, podrían aumentar el riesgo de autismo y/u otros trastornos del desarrollo neurológico. Varios estudios demostraron que no. A pesar de ello se ha eliminado en muchos países por la gran preocupación social que se generó. En España ninguna vacuna del calendario lo contiene al ser vacunas monodosis.

En 2003 se publicó en JAMA el estudio: («Relación entre la vacuna que contiene tiomersal y el autismo») en el que se analizaron los datos de más de 467.000 niños en Dinamarca, no encontrándose diferencias en las tasas de autismo entre los receptores de vacunas que contenían tiomersal y los que recibieron las versiones sin tiomersal. Tampoco hubo un efecto relacionado con las dosis, lo que significa que una mayor exposición no aumentó el riesgo de autismo.

En otro estudio («Autismo y vacunas que contienen tiomersal: falta de pruebas concluyentes de una relación»), publicado en 2003 en American Journal of Preventive Medicine, se examinaron las tendencias del autismo en California, Suecia y Dinamarca para comprobar si las tasas de diagnóstico aumentaban junto con la exposición al tiomersal. Los resultados revelaron que las tasas de autismo empezaron a aumentar en los tres países a finales de la década de 1980 y se aceleraron en la de 1990, independientemente de la exposición al tiomersal. En tanto en EE. UU. aumentó el uso de tiomersal, en Suecia y Dinamarca disminuyó y finalmente se eliminó. Sin embargo, las tasas de autismo siguieron aumentando en los tres países.

En otro estudio («Trastornos generalizados del desarrollo en Montreal, Quebec, Canadá: prevalencia y relación con las vacunas», Pediatrics, 2006) se examinó si la exposición al tiomersal o a la vacuna triple vírica influyó en las tasas de autismo de los niños nacidos en Montreal (Canadá) entre 1987 y 1998, no viéndose relación. Según el estudio, el aumento de la prevalencia del autismo se debió más probablemente a cambios en los criterios de diagnóstico, a una mayor concienciación y mejor identificación del autismo y no a las vacunas. La introducción de una segunda dosis de triple vírica no tuvo ningún efecto sobre las tasas de autismo que continuaron aumentando después de que se eliminara el tiomersal de las vacunas en 1996 y de que disminuyeran las tasas de vacunación triple vírica.

En otro estudio en el que se analizaron los datos de más de 14.000 niños del Reino Unido, publicado en Pediatrics en 2004 («Exposición al tiomersal en lactantes y trastornos del desarrollo: un estudio prospectivo de cohortes en el Reino Unido no respalda una relación causal»), no se encontraron pruebas de que la exposición al tiomersal perjudicara el desarrollo neurológico o psicológico. De hecho, algunos resultados no ajustados indicaron un ligero efecto beneficioso, aunque es probable que se debiera al azar.

Finalmente, en otro estudio en el que se analizaron las tendencias del autismo en California («Aumento continuo del autismo notificado al sistema de servicios de desarrollo de California: mercurio en retroceso», Archives in General Psychiatry, 2008), se observó que, a pesar de la retirada del tiomersal de las vacunas infantiles entre 1999 y 2001, las tasas de autismo siguieron aumentando entre los niños de 3 a 12 años durante todo el periodo de estudio. El aumento fue especialmente pronunciado después de 2004, lo que contradice las afirmaciones de que la exposición al tiomersal fue un factor importante en los diagnósticos de autismo.

Estimulación inmunitaria

Tampoco la exposición a un número elevado de estimulaciones del sistema inmunitario favorece el autismo. En el estudio: «El aumento de la exposición a proteínas estimulantes de anticuerpos y polisacáridos en las vacunas no se relaciona con el riesgo de autismo», publicado en 2013 en The Journal of Pediatrics, se investigó si el número de antígenos (componentes estimulantes del sistema inmunitario) de las vacunas administradas durante los dos primeros años de vida estaba relacionado con un mayor riesgo de autismo. Después de analizar los datos de 256 niños con TEA y 752 niños sin TEA, los investigadores no hallaron ningún vínculo entre el número total de antígenos vacunales administrados y la probabilidad de desarrollar TEA.

En otro estudio con más de 1.000 niños en el que se examinó si la administración de varias vacunas en la primera infancia afectó al desarrollo neurológico en etapas posteriores de la vida. («Número de antígenos en las vacunas de la primera infancia y resultados neuropsicológicos a la edad de 7-10 años», Pharmacoepidemiologyand Drug Safety, 2013), no se encontró ningún impacto negativo en las capacidades cognitivas, el comportamiento, la memoria, la atención o la función ejecutiva. De hecho, los niños con mayor exposición a las vacunas obtuvieron resultados ligeramente mejores en las pruebas de atención y función ejecutiva.

Finalmente, también se han llevado a cabo varios metaanálisis que no encontraron relación entre las vacunas y el autismo. En el publicado en 2014 en Vaccine («Las vacunas no están relacionadas al autismo: metaanálisis basado en pruebas de estudios de casos y controles y de cohortes»), se analizaron los datos de más de 1,2 millones de niños de cinco grandes estudios de cohortes y cinco estudios de casos y controles sin encontrar ninguna conexión entre las vacunas.

En otro metaanálisis en el que se revisaron 338 estudios para evaluar la seguridad de las vacunas recomendadas para niños, adultos y mujeres embarazadas en EE. UU. («Seguridad de las vacunas utilizadas para la vacunación sistemática en Estados Unidos: revisión sistemática y metaanálisis actualizados», Vaccine, 2021), tampoco se halló ningún vínculo entre la vacuna triple vírica y el autismo.