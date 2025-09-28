Invitados de octubre en el Club FARO

El Club FARO inicia el miércoles, día 1, su programación de octubre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas

El mes arranca con literatura gallega de la mano del escritor Fernando Castro Paredes, Premio Galaxia de Novela 2025. Su intervención se titula «O lanzador de coitelos. Un thriller literario sobre a liberdade e a memoria».

El doctor en Historia Antigua José Miguel Parra relatará«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo». Parra desvelará varios aspectos del mundo faraónico, todos igual de fascinantes y seguramente poco conocidos por el público.

El periodista e historiador Giles Tremlett abordará la figura de «Franco. El dictador que moldeó un país a su imagen y semejanza». Una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.

La psicología tendrá su espacio con la charla-proyección-coloquio «Transforma tu miedo en tu poder», impartida por la psicóloga María Esclapez, que mostrará cómo reorientar esta emoción, a menudo paralizante, en un motor de cambio y crecimiento personal.

Marilar Aleixandre, feminista, narradora, poeta, y académica de la RAG, presentará «As bocas cosidas. Unha novela que da voz aos ecos do silencio». La obra reconstruye la vida de un familiar, guerrillero comunista, muerto en 1947 y enterrado en una fosa común.

La periodista Ángeles Caballero reflexionará sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual en su intervención titulada «Orfidal y Caballero. Una crónica del caos doméstico y mental de la vida moderna».

El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona realizará un «Elogio del amor. Una mirada a la importancia de los afectos, los vínculos y los cuidados». El autor de «Maestros de la felicidad» vuelve para traernos su visión de lo que constituye el amor.

El geógrafo e historiador Paco Álvarez hablará de «Roma. Un paseo por el lado oscuro del Imperio». Las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana.

Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, glosará «El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo». Pasquau desacraliza un oficio profundamente humano, en el que el más mínimo error puede arruinar vidas.

La ganadora del Premio Xerais de Novela 2025, Abril Camino, introducirá su obra a lo largo de la charla titulada «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo».

La psicología y la biología genética se unirán en la conferencia-proyección-coloquio «Jugar por jugar: Una necesidad vital para niños y adultos», en la que Julio Rodríguez defenderá el juego como una forma esencial de aprender, crecer y conectarse.

El catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío disertará sobre «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial». Grandío expondrá el papel de España como tablero de ajedrez y nido de espías durante el conflicto mundial.

Elvira Roca Barea, doctora en Literatura Medieval, rescatará la figura de «Cornelia. La mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano». Fue la primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro, y su fama llevó a un faraón egipcio a pedir su mano.

Por último, tres expertas en arte e historia, Diana Vilas Meis, Sara Alonso Pimentel y María Victoria Carballo-Calero, hablarán de «Castelao en feminino». Analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.