Invitados de octubre en el Club FARO
Elvira Roca Barea, Marilar Aleixandre, José Miguel Parra, María Esclapez, Giles Tremlett, Ángeles Caballero, Rafael Narbona, Miguel Pasquau y Paco Álvarez, entre los conferenciantes del mes.
R. S.
El Club FARO inicia el miércoles, día 1, su programación de octubre. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas
El mes arranca con literatura gallega de la mano del escritor Fernando Castro Paredes, Premio Galaxia de Novela 2025. Su intervención se titula «O lanzador de coitelos. Un thriller literario sobre a liberdade e a memoria».
El doctor en Historia Antigua José Miguel Parra relatará«Historias de la historia del Antiguo Egipto. Un viaje a la civilización del Nilo». Parra desvelará varios aspectos del mundo faraónico, todos igual de fascinantes y seguramente poco conocidos por el público.
El periodista e historiador Giles Tremlett abordará la figura de «Franco. El dictador que moldeó un país a su imagen y semejanza». Una mirada rigurosa, crítica y profundamente documentada a Franco en el 50 aniversario de su muerte.
La psicología tendrá su espacio con la charla-proyección-coloquio «Transforma tu miedo en tu poder», impartida por la psicóloga María Esclapez, que mostrará cómo reorientar esta emoción, a menudo paralizante, en un motor de cambio y crecimiento personal.
Marilar Aleixandre, feminista, narradora, poeta, y académica de la RAG, presentará «As bocas cosidas. Unha novela que da voz aos ecos do silencio». La obra reconstruye la vida de un familiar, guerrillero comunista, muerto en 1947 y enterrado en una fosa común.
La periodista Ángeles Caballero reflexionará sobre la ansiedad, el ritmo frenético y las contradicciones de la vida actual en su intervención titulada «Orfidal y Caballero. Una crónica del caos doméstico y mental de la vida moderna».
El filósofo, escritor y crítico literario Rafael Narbona realizará un «Elogio del amor. Una mirada a la importancia de los afectos, los vínculos y los cuidados». El autor de «Maestros de la felicidad» vuelve para traernos su visión de lo que constituye el amor.
El geógrafo e historiador Paco Álvarez hablará de «Roma. Un paseo por el lado oscuro del Imperio». Las intrigas, las sombras y los aspectos menos glorificados de la poderosa civilización romana.
Miguel Pasquau, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, glosará «El oficio de decidir. Dudas y certezas de un juez en activo». Pasquau desacraliza un oficio profundamente humano, en el que el más mínimo error puede arruinar vidas.
La ganadora del Premio Xerais de Novela 2025, Abril Camino, introducirá su obra a lo largo de la charla titulada «Mulleres que viven xuntas. Unha novela sobre a represión da homosexualidade durante o franquismo».
La psicología y la biología genética se unirán en la conferencia-proyección-coloquio «Jugar por jugar: Una necesidad vital para niños y adultos», en la que Julio Rodríguez defenderá el juego como una forma esencial de aprender, crecer y conectarse.
El catedrático de Historia Contemporánea Emilio Grandío disertará sobre «La España espiada. Redes de inteligencia durante la Segunda Guerra Mundial». Grandío expondrá el papel de España como tablero de ajedrez y nido de espías durante el conflicto mundial.
Elvira Roca Barea, doctora en Literatura Medieval, rescatará la figura de «Cornelia. La mujer que educó a héroes y desafió al Senado romano». Fue la primera dama romana a quien se erigió una estatua en el Foro, y su fama llevó a un faraón egipcio a pedir su mano.
Por último, tres expertas en arte e historia, Diana Vilas Meis, Sara Alonso Pimentel y María Victoria Carballo-Calero, hablarán de «Castelao en feminino». Analizarán la obra y la vida de Castelao desde diferentes ángulos y una perspectiva de género.
VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Reserva de plaza. FARO ofrece a sus suscriptores cinco plazas dobles por cada evento. Para reservar asiento, inicie sesión en su cuenta en farodevigo.es y reserve su plaza pinchando en este enlace.
Acceso preferente. Si es suscriptor podrá acceder a los eventos de manera prioritaria (con un acompañante) enseñando su tarjeta de suscriptor desde el móvil. También puede encontrar su tarjeta escaneando un código QR colocado a la entrada del evento. Si tiene su cuenta en farodevigo.es puede encontrar en su tarjeta de suscriptor en su espacio MI FDV+
Suscriptores edición impresa. Los suscriptores de la edición impresa también pueden disfrutar de estas ventajas siguiendo los pasos anteriores. Si es suscriptor de la edición impresa y aún no tiene cuenta en farodevigo.es llámenos al 986 814 777 (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30) o escríbanos a attsuscriptor@farodevigo.es para configurar su cuenta y comenzar a aprovechar estas y muchas más ventajas.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche