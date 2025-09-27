Vigo, capital gallega de la música electrónica

Dj y productores gallegos de música electrónica (tanto en masculino como femenino) piden pista en la escena actual: Cora Novoa, Bflecha, Yugen Kala con sus programaciones Flux en Vigo, Galician Army, Kike Varela o Cemento Musgo son algunos ejemplos. A ellos se suman otros emergentes como Nueva Apóstol y ICF. A ambos los bailaremos pronto en dos iniciativas que asoman en Vigo dentro de unas semanas.

Bruno, de Vigo, está detrás del proyecto Nueva Apóstol. | N.A.

El azar ha querido que en octubre Vigo se convierta, a su manera, en la capital de la música electrónica en Galicia. Lo será con la celebración de dos nuevos festivales: Salitre y Furiosa. En ellos podremos bailar a dj foráneas, incluso de Japón, pero también las sesiones de creadores autóctonos.

El primero en el calendario será el Furiosa Festival, el primer fin de semana de octubre impulsado por Rubén Romero y José Garnelo (que también realiza animación en el audiovisual y mostró su último trabajo en el Festival de Cans). El viernes 3 habrá un coloquio sobre el uso del vinilo para después actuar en la sala Kominsky Álvaro Gallego, Occupied Head y Antoxo.

En la segunda jornada del evento, el sábado 4, la cita será también en la sala Kominsky a partir de las seis y media de la tarde con los dj Fake Robotique, ICF, Certain y Rachael.

Dos semanas después, le tocará el turno al Salitre Vigo Festival. Señala la organización que «tras más de seis años creando propuestas en salas y clubs de la ciudad, damos un paso decisivo y presentamos festival». Será los días 17 y 18 de octubre en el Palacio de la Oliva, Masterclub, Sala Rouge, Muta o la tienda de discos Río Lagares.

En Muta, por ejemplo, montarán una exposición fotográfica a cargo de Susan Mulero, que también presentará libro.

En cuanto al programa musical, traerán al japonés Wata Igarashi, una de las figuras líderes del techno nipón. Podemos asomarnos en YouTube a su sesión de 2023 en el Hör Berlin –un estudio de la ciudad alemana que emite por la red sesiones de dj invitados– o a la de @TheLotRadio del pasado año. También pincharán los franceses Years of Denial; el portugués Amulador y el gallego Diego Amido.

Este, conocido hasta ahora como Oxygeno (también ha pinchado para Hör Berlin) presenta nuevo alias, «Unshadowed», y ofrecerá una sesión de música ambiente, más relajada.

Otro gallego en la cita será Nueva Apóstol, de Vigo. Este dj asegura sentirse «muy contento de que hayan contado conmigo para el Salitre. Tanto en Vigo como en el resto de Galicia hacen falta más eventos de este tipo. Entiendo que no es una música que lleve tanta gente como el pop o el trap y que los productores no la programen tanto pero cada vez hay más salas que la programan y gente que acude. Espero que esta primera edición del Salitre no sea la última».

Señala Bruno, la persona detrás de Nueva Apóstol, que su propuesta musical es industrial sin guitarras, música electrónica que recuerda a los 80.

Nueva Apostol, de Vigo, actuará en el Salitre Festival. / S.F.

Además de Nueva Apóstol, Salitre contará con otro vigués, Iago Currás, dj de ICF. También actuará en el Furiosa Festival.

Currás subraya esta cita y destaca el cartel de Salitre: «Un cartel como este, en diferentes espacios de la ciudad y con actividades durante el día, es una bomba».

Detrás de ICF se encuentra el dj vigués Iago Currás que actuará en los festivales Furiosa y Salitre en octubre. / S.F.

Añade que «en Galicia tenemos algunos festivales de electrónica muy buenos a nivel nacional e incluso europeo como el WOS de Santiago o Fanzine, pero el tema de las salas es más complejo porque escasean y las condiciones técnicas suelen ser precarias».

Garnelo –del Furiosa Festival– destaca que la escena electrónica viguesa ha cambiado. «En 2019 era muy residual. Ahora en cuanto a locales pienso que todavía estamos un poco huérfanos. Además falta un buen sonido. Es un tema de infraestructura en los espacios», señala.