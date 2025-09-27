Tenerife realiza el primer simulacro volcánico de España

Semáforo volcánico en nivel rojo ante una erupción inminente en Tenerife. Esa es la situación en la que se desarrolló ayer el primer simulacro volcánico realizado en España, en el municipio de Garachico. La isla probó su capacidad de respuesta ante una eventual emergencia de este tipo. Se evaluaron los protocolos de actuación, que incluyen evacuación, confinamiento, gestión de recursos, coordinación institucional y comunicación con la ciudadanía, y participaron instituciones, fuerzas de seguridad, servicios de emergencias y la población. También se probó el sistema ES-Alert, la herramienta que permite enviar mensajes directos a los móviles de la población afectada.