«El sector agrario está muy maltratado»

Galicia vuelve a ser escenario de una serie de Netflix. En esta ocasión, el rural gallego de Arzúa, Touro, Teo y Vedra. Allí se grabó «Animal», protagonizada por Lucía Caraballo, actriz madrileña de origen gallego. De niña la conocimos en la serie «Estoy vivo», donde era la hija pequeña de un policía que moría y resucitaba (Javier Gutiérrez). En el actual proyecto, da vida a una gerente de una macrotienda de cosas de animales.

-Su personaje es Uxía, una joven que se traslada a vivir a una aldea por cosas del destino. Me llamó la atención para bien su acento gallego. ¿Fue una obligación del guion?

No, para nada. Los productores de la serie Víctor García León, Jota Aceytuno y Aitor Gabilondo me decían que lo hiciera como en el casting donde yo puse acento porque indicaban que el personaje era una chica gallega. Mi abuelo es gallego y me lancé a la piscina. Cuando me cogieron y me entregaron los guiones vi que Uxía, el personaje, no podía hablar con acento madrileño. Entonces hablé con Juan Carlos Coraza, de la escuela de interpretación Estudio Coraza, donde preparo los personajes. Me pusieron en contacto con Tamar Novas que, a su vez, me dio el contacto de Federico Pérez Rey, actor y lingüista gallego. Le pedí que fuese mi coach y me ayudó con el acento. Lo hice con todo el respeto posible a los gallegos. Al ser una comedia, no quería caer en una mala imitación o el cliché.

-Con Federico tuvo un gran profesor. Fue asesor lingüístico en «Mar adentro» de Amenábar.

Sí, justo. Me comentó que Javier Bardem es muy de método y que se preparó el papel con Coraza y con él. Me dijeron que se ponía los audios en el oído de las grabaciones con las frases de Fede para repetirlas. Viendo la película cuando habla Bardem, oigo a Fede; es la misma manera de hablar. Fue muy heavy cómo se mimetizó.

-Presente a su personaje.

Uxía es la jefa de una tienda de animales, Kawanda. Es ultrapositiva, superalegre y optimista. Ella vive por y para Kawanda porque cree que esa marca prioriza el bienestar animal. Esa idea irá evolucionando a lo largo de la serie. Ella es animalista, ama a los peluditos y piensa que esa prioridad es también de la empresa que la explota laboralmente. Quería combinar en ella la bondad con mucha inteligencia y que no fuese ingenua. Ella ve la realidad; no es inocente pero toma actitud positiva ante la vida. Está en contraposición con Antón (Luis Zahera). Siente que él está necesitado, por eso, le da trabajo aunque no sea el mejor empleado del mundo.

-Es una comedia con crítica social. En el primer capítulo se expone el uso de sustancias en animales de granja para aumentar su volumen. ¿Temen las quejas?

Creo que Víctor García León –director y guionista de la serie– se caracteriza por ser valiente. Refleja realidades y personas. Yo creo que ningún personaje es un cliché, al menos, no era la intención. Refleja que no todo es blanco y negro. Es muy difícil vivir y hacerlo todo bien. Se plantea que se inyecta eso a los animales de granja para aumentar de peso, pero también expone lo muy maltratado que está ese sector y la precariedad que tiene, lo difícil que está el mundo rural. Los ganaderos están asfixiados de deudas porque se tienen que enfrentar a grandes explotaciones. Él muestra la contradicción en la que viven muchas personas y personajes como el de Morris, que es el más trapalleiro (sic) de la serie. La intención no era ofender.

Lucía Caraballo es Uxía en la nueva serie de Netflix rodada en Galicia. / JAIME OLMEDO/NETFLIX

-También pone sobre la mesa las condiciones laborales de ciertas empresas.

Uxía entra en el Kawanda y como es muy trabajadora y válida, sube hasta llegar a encargada de la tienda. Ella está muy agradecida y no se plantea si las condiciones son las que deberían de ser y traga y traga. Veo a muchas de mis amigas en esa situación.

-Otro tema es la salud mental.

En la serie mostramos que la primera manifestación de la ansiedad es algo físico, como el ‘ardor de estómago’, un tic en un ojo, náuseas... Mucha gente no se da cuenta, le quita importancia.

-¿Cómo fue el rodaje?

Como me encanta Galicia, hasta los ocho años o más veraneaba siempre en Pontevedra, y me quería empapar de todo lo gallego, me fui allí el 25 de diciembre de 2023, antes de empezar el rodaje. En Navidades, me fueron a ver mi madre y unas amigas. Me enamoré de Santiago; estoy deseando volver; lo echo de menos. Fue todo un sueño. Vivía frente a la Facultad de Historia, en la que estudió Derecho mi abuelo. Se la enseñaba por el teléfono a él y se emocionaba. Le fui mostrando las calles de Santiago donde vivió su época universitaria.

-¿Le gustaría que hubiese segunda parte?

Me encantaría. Le deseo que le vaya genial a la serie porque estar tres meses grabando en Galicia estaría superbien.

-¿Qué más proyectos tiene entre manos?

Estreno el 14 de noviembre «Todos los lados de la cama», tercera parte de la película musical «El otro lado de la cama». Soy una de las protagonistas. Es muy divertida. Ahora acabo de grabar «La maleta», una comedia romántica de acción. Creo que va a ser un peliculón. Y en teatro empezaré a ensayar «Amistades peligrosas», de David Serrano. Seremos Pilar Castro y yo, entre otros.