«San Simón» emociona en San Sebastián

«San Simón», la ópera prima de Miguel Ángel Delgado, tuvo su estreno mundial el jueves en el Festival de San Sebastián en una sesión a la que asistió un nutrido grupo del equipo técnico y artístico, familiares de las personas encarceladas en la isla y representantes de diversas asociaciones. El público, visiblemente emocionado, charló al final de la proyección en el Cine Príncipe con Miguel A. Delgado, Flako Estévez, Andrea Vázquez, Guille del Moral y Alexandro Bouzó sobre «un tema que aún no se discute abiertamente en España» y «una película en la que parece que no pasa nada porque hay una aparente calma, pero se da por sentado que todo está pasando», como añadió un asistente a la sesión.

En palabras del director, recogidas ayer por su productora, este estreno fue «un momento emocionante, fruto de años de trabajo, no solo nuestro, sino de todos los que colaboraron. Y todo ese trabajo cobró sentido ayer [por el jueves] cuando compartimos la historia de San Simón con el público».

Antes de su estreno comercial el 24 de octubre, «San Simón» también podrá verse en el Festival Internacional de Cine de Ourense el 2 de octubre.

La historia de San Simón se ambienta en octubre de 1936. El régimen convirtió el antiguo lazareto en un lugar de muerte donde los presos sufrieron la represión rodeados de una belleza sobrecogedora. Siete años después, Lamas, un preso de la isla, recuerda la historia de los hombres y mujeres que, como él, sufrieron la represión en este pequeño enclave de la costa gallega.

San Simón narra la historia de este campo de concentración fundado en la pequeña isla gallega desde los primeros días del alzamiento militar. Casi seis mil personas de toda España pasaron por allí durante los siete años que estuvo en funcionamiento.

«No es solo una crónica oscura, sino que también nos obliga a preguntarnos sobre la validez de conceptos como la democracia, la dignidad, la libertad o los derechos humanos», afirma el director de la película, Miguel Ángel Delgado, (Valdepeñas, Ciudad Real, 1974).

La película se rodó en San Simón. Para filmar los interiores, la producción se desplazó a localizaciones fuera de la isla, como la ETEA en Vigo, el Convento de Santa Clara en Pontevedra o A Cova da Moura en el concello de Cenlle.