Tras los restos de Gabrielle llegará el veranillo de San Miguel

Galicia podrá disfrutar del veranillo que tradicionalmente se asocia a la onomástica de san Miguel, el 29 de septiembre. Los restos del huracán Gabrielle, degradado ya a borrasca, afectarán a Galicia esta tarde y noche y solo de forma tangencial, en forma de chubascos a Galicia, que podrían ser localmente fuertes en el oeste y el sur, según el pronóstico de MeteoGalicia. En esas zonas se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado. La agencia meteorológica autonómica prevé que este episodio finalice en la madrugada del domingo, día en el que Galicia recuperará la influencia anticiclónica.

La agencia estatal Aemet, por su parte, coincide en señalar que las precipitaciones y tormentas que pueden ser localmente fuertes a última hora de hoy, a medida que Gabrielle se vaya adentrando en la península ibérica.

Además, para hoy, sábado, y las primeras horas de mañana, domingo, MeteoGalicia ha activado avisos amarillos en toda la costa oeste de Galicia, ya que la borrasca «ex Gabrielle» dejará ondas de 4 a 5 metros entre A Guarda y cabo Touriñán, el punto más occidental de la provincia de A Coruña, de Galicia y de la España peninsular.

Mañana domingo y el lunes, día en el que se celebra san Miguel, san Gabriel y san Rafael, Galicia volverá a disfrutar de un tiempo casi veraniego, con máximas de 26º centígrados en las ciudades de Vigo y Pontevedra, y de 27º en Ourense. En las ciudades del norte (A Coruña, Ferrol, Lugo), las máximas no superarán los 22º.

La tormenta postropical Gabrielle, cuyo centro se adentrará en la península por el área de Lisboa, sí tuvo más consecuencias en las Azores, aunque menos de las esperadas. Las autoridades del archipiélago portugués, que emitieron una alerta roja, informaron de que contabilizaron 103 incidencias y ocho personas evacuadas. En las islas de Faial y Terceira, en la parte central del archipiélago, se verificaron vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora, así como ráfagas de viento a baja altitud de 154 km/h. Los vuelos con origen o destino en Azores sufrieron retrasos y cancelaciones.