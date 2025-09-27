«Nadie tiene derecho a ser inferior a su destino»

Dos opciones a escoger libremente: una charla para caer bien y ser recordado como «un tipo» simpático al finalizarla o, como segunda alternativa, decir la verdad y caer mal. «¡La dos!», resonó el auditorio sin ápice de duda. Con esta propuesta que ya anticipaba un ponente que dejaría a la vista todas las cartas sobre la mesa, el productor y director de cine y documentales Miguel Ángel Tobías se presentó ayer ante el público asistente al Foro de Educación, evento impulsado por FARO DE VIGO que, en su novena edición, dio comienzo el ciclo de charlas con la conferencia inaugural titulada «El guión de tu vida», una propuesta con la que Tobías animó a educadores, alumnado y tutores a enfrentarse a todos esos miedos, traumas y creencias que en muchas ocasiones suponen un importante freno para el crecimiento y desarrollo personal.

Tras una completa tarde de formación con más de una decena de talleres simultáneos, la inauguración oficial del foro educativo tuvo lugar a última hora con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero; el conselleiro de Educación, Román Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, y el rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, así como del director de FARO, Rogelio Garrido, quien se ocupó de dar la primera bienvenida a los asistentes que, una vez finalizada la apertura del evento, tuvieron la oportunidad de dejarse envolver por el inspiracional discurso de Miguel Ángel Tobías.

Las Páginas en Blanco de la Vida

El director de cine comenzó desgranando el título de su propia charla haciendo referencia a que, desde su punto de vista, «cuando nacemos, venimos con un libro debajo del brazo que trae consigo una serie de páginas en blanco. Cada día, una de las hojas tiene que estar llena, ninguna se puede quedar en blanco, y entonces tenemos dos opciones: o rellenar nosotros mismos cada hoja o, si no, permitir a la vida y a las circunstancias rellenar esa hoja por nosotros». Partiendo de esta idea, Miguel Ángel Tobías afirmó que «existen dos profesiones que sin duda son las más importantes: la de los sanitarios y la de los profesionales de la educación». Los primeros salvan vidas y los segundos formáis personas, pero no solo eso, también tenéis la capacidad de cambiar vidas, por eso es tan importante que seáis conscientes de que, en ese guión como docentes y formadores, tenéis la capacidad de que niños y jóvenes sean conscientes de que ellos tienen el poder de rellenar las páginas de sus vidas, porque tienen ese derecho».

«Los docentes y formadores tenéis la capacidad de que niños y adolescentes sean conscientes de que tienen el poder de rellenar las páginas de sus vidas» Miguel Ángel Tobías — Productor y director de cine y documentales

El productor audiovisual reflexionó sobre la máxima de que «nadie tiene el derecho de ser inferior a su destino» y comentó que «por el hecho de haber nacido tenemos derecho a ser lo que sintamos y hacer lo que sintamos en la vida. No quiere decir que lo consigamos siempre, pero sí tenemos el derecho de intentarlo». En este sentido, Tobías descartó del vocabulario el concepto de fracaso y aseguró que «si tuviera que aceptar algún tipo de fracaso, es el de no intentarlo».

Asimismo, el director de cine hizo especial hincapié en que el tridente conformado por los traumas, los miedos y el sistema de creencias lleva a la mayoría de las personas a crecer en un «modo de supervivencia», lo que en su opinión les impide ver más allá y permitirse la libertad, la aceptación, los sueños, la felicidad y la esperanza. En este punto, Tobías afirmó que «si queremos ayudar a la salud mental de niños y adolescentes, primero tenemos que curarnos nosotros mismos».

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la ponencia fue cuando el productor audiovisual dio paso a una pequeña proyección en el auditorio con la que descubrió a los asistentes la increíble historia de Gennet, la primera persona con sordoceguera que logró un título universitario en Europa. Tobías elevó así a referente a esta mujer africana y como un ejemplo a seguir para trabajar por que «el origen no determine tu destino».

El Foro de Educación continuará hoy con un ciclo de conferencias que inaugurará, a las 9.00 horas, el doctor en Filosofía José Carlos Ruiz con una charla sobre la importancia de cultivar el criterio en las aulas. A continuación, la psicóloga y sexóloga Vanessa Rodríguez expondrá la violencia sexual en la adolescencia y, tras su intervención, será el turno del catedrático de Lengua y Literatura Toni Solano, quien abordará la importancia de una escuela «sin barrotes». La programación de charlas continuará con la psiquiatra María Velasco poniendo el foco sobre la relevancia de la salud mental en los entornos educativos y la jornada concluirá con una ponencia del docente, crítico y divulgador cultural Oriol Rosell analizando el nexo entre cada época y la música popular entre los más jóvenes.

«Sinto orgullo polos docentes desta cidade, en vós está o futuro da sociedade» Abel Caballero — Alcalde de Vigo

La inauguración oficial del Foro de Educación estuvo marcada por una calurosa bienvenida por parte de distintos representantes políticos, entre ellos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien acudió a la cita para mostrar su «orgullo» por el trabajo que desempeñan profesores y profesoras en la comunidad gallega, con una mención especial para los de la urbe olívica: «Sinto orgullo polos docentes desta cidade, en vós está o futuro da sociedade», aseguró el regidor nada más iniciar su discurso.

Desde el escenario del Auditorio Mar de Vigo, Abel Caballero puso en valor el trabajo diario que, desde las aulas, acometen los profesionales del sector y señaló que «estar aquí é unha gran mostra da vosa vocación educativa, porque este é un foro no que debater, escoitar, aprender, e a vosa asistencia fala da vosa profesionalidade, polo que quero agradecérvolo e tamén felicitarvos porque sei ben da importancia da docencia nos primeiros anos de vida».

El alcalde de Vigo recordó ante los presentes a la que fue su primera maestra y relató cómo le marcaron aquellos primeros años de enseñanza. Abel Caballero alentó a los docentes asistentes a aprovechar el Foro de Educación y también a continuar en la línea «do que cada día facedes, que é facer da vosa profesión unha convicción», concluyó.

«A vosa presenza no foro para mellorar como profesionais di moito de vós» Román Rodríguez — Conselleiro de Educación

Por primera vez, en nueve ediciones, la asistencia a la gran cita educativa promovida por FARO se reconocerá este año como formación homologada por parte de la Consellería de Educación y, a la inauguración del encuentro, tampoco faltó el titular de este mismo departamento autonómico, Román Rodríguez.

En su turno de palabra, el responsable de Educación agradeció la implicación, la motivación y la ilusión del personal docente ante unas jornadas que, desde su punto de vista, «están vencelladas á vosa formación e, o feito de que esteades aquí intentando levar a cabo esta formación, a vosa presenza neste foro para mellorar como profesionais e como docentes di moito e algo moi positivo de vós, un grupo que desenvolve un traballo fundamental na sociedade».

Román Rodríguez agradeció a FARO la organización del evento y continuó felicitando a los profesionales presentes su participación, poniendo de relieve especialmente «as vosas ganas e interese», por lo que deseó a los asistentes «seguir desenvolvendo tan ben o voso traballo e que este mesmo repercuta no máis importante, que é o futuro dos vosos alumnos e alumnas e, por extensión, no futuro de Galicia».

El conselleiro de Educación finalizó su intervención deseando a los participantes una buena y provechosa experiencia a lo largo del fin de semana.

«Es un espacio que crece en contenido; difícil salir sin llevarse algo nuevo» Luisa Sánchez — Vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra

En representación de la Diputación de Pontevedra, la vicepresidenta de la institución provincial, Luisa Sánchez, participó en la inauguración de la novena edición del Foro de Educación impulsado por FARO describiéndolo como «un espacio que crece en contenido y en el que se abordarán temáticas de todo tipo, algunas muy candentes y que a veces parecen tabú cuando no deberían serlo».

En su intervención, Luisa Sánchez mostró su agradecimiento al diario decano por la organización de un evento que reúne a la comunidad educativa durante dos jornadas e hizo especial mención al personal docente afirmando que «muchos estáis aquí ampliando conocimientos y mostrando inconformismo. No conformándoos con saber enseñar, sino queriendo hacerlo mejor cada día. Y eso es digno de admiración». Luisa Sánchez continuó su discurso señalando que la docencia siempre le ha parecido «admirable», calificándola como «una profesión muy exigente, a la que a veces exigimos más de la cuenta y que necesitamos más de lo que creemos».

Por último, además de poner en valor el programa de la nueva edición indicando que será «difícil salir de aquí sin llevarse algo nuevo», Luisa Sánchez concluyó destacando el reconocimiento por parte de la Xunta de Galicia de la asistencia al Foro de Educación como formación oficial homologada..

«Precisamos aspirar a un mundo mellor; iso conséguese dende a aula» Manuel Reigosa — Rector de la UVigo

El rector de la Universidad de Vigo, Manuel Reigosa, fue otro de los protagonistas en la inauguración del Foro de Educación, una ocasión que aprovechó para poner en valor esa profesión compartida con la de la gran mayoría de los asistentes, apuntando que «hai poucas palabras máis bonitas en calquera lingua que a de mestre e docente».

Reigosa analizó que «o mundo non está dando os síntomas de ir por onde algúns pensabamos de mozos que ía ir», añadiendo que «non só non estamos conseguindo reducir as fendas que existen, senón que incluso hai síntomas de que imos a peor», en alusión a los conflictos internacionales actuales.

Es por esto que el rector concluyó afirmando que «a única ferramenta que temos nas nosas mans para mudar isto é a educación». «Precisamos que a cidadanía aspire a un mundo mellor, no que poder desenvolvernos en paz; precisamos un mundo en igualdade, inclusivo, e todo iso conséguese dende a aula, por iso o que facedes importa».