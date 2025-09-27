Tribunales
Un juzgado concede una incapacidad a una víctima de violencia de género con fibromialgia
La patología hace que la demandante no pueda desempeñar su trabajo habitual como fisioterapeuta
Germán González
El Juzgado Social número 32 de Barcelona ha estimado la demanda de una fisioterapeuta con fibromialgia y fatiga crónica contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y le concede una incapacidad permanente total para realizar su trabajo, derivada de su enfermedad común.
La demandante, que está reconocida por la administración como víctima de la violencia de género, inició un proceso de incapacidad en 2023 por sufrir fibromialgia y fatiga crónica pero el INSS lo rechazó un año después al considerar que las patologías que tenía no le impedían realizar su trabajo habitual.
Frente a esto, la demandante, representada por el gabinete jurídico Tribunal Médico, recurrió ante los tribunales aportando abundante documentación médica que acreditaba las lesiones que sufría. En concreto padece fuertes dolores lumbares que le impiden moverse, así como "agotamiento extremo", derivados de la fibromialgia y la fatiga crónica.
La sentencia considera probado que la paciente no puede realizar "su profesión habitual de fisioterapia", principalmente por la fatiga crónica que sufre, aunque remarca que estas patologías "no anulan de manera absoluta y con carácter permanente su capacidad laboral".
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche