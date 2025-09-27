Almería
Denuncian una agresión homófoba contra dos jóvenes en Almería
La alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los afectados, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo
EFE
Dos jóvenes han denunciado una agresión homófoba que sufrieron la noche de este viernes en una céntrica calle de Almería, unos hechos que ha condenado la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez.
La artista transformista Rubí Diamante ha aprovechado su perfil en redes sociales para denunciar la agresión que sufrió cuando acudía junto a otro joven a su coche en el centro de Almería, un ataque homófobo por el que ha reclamado justicia.
En un vídeo y con la publicación de una fotografía en la que se ve a su amigo con el rostro ensangrentado, la artista ha asegurado que fueron atacados por dos hombres en una agresión homófoba física y verbal.
"Qué vergüenza. Os vamos a pillar", ha relatado la artista, que ha pedido que la denuncia se comparta en redes para poder identificar a los autores.
También por redes sociales, desde su perfil en X, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha reaccionado a la denuncia y ha explicado que ya ha contactado con los agredidos, a los que ha trasladado su solidaridad y apoyo.
"La homofobia es una lacra que debemos erradicar entre todos. Condenamos enérgicamente la violencia", ha añadido la regidora en su mensaje en la red social.
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Las disparatadas respuestas de una oposición en Galicia: «O presidente da Xunta decide os tempos de cocción do polbo»
- La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada
- El exhuracán Gabrielle dejará lluvias intensas en el sur de Galicia y avisos por mala mar
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Juicio a Oubiña por una trama de droga en Asturias: el actor Luis Zahera fue interrogado en la investigación por el uso de un coche