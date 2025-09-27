Camborda, Fontcuberta y De Esteban, juntos en el CGAC
Tres referentes de la creación en cine, fotografía y vídeo se unen en una «experiencia inmersiva»
REDACCIÓN
Una experiencia inmersiva, «Percepción e incerteza», es la causante de la «unión artística» de Jaione Camborda, Max de Esteban y Joan Fontcuberta en el Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), en pleno arranque de su programación de otoño.
Acompañado por el director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, inauguró ayer esta propuesta artística que «permite el diálogo entre tres grandes creadores actuales que trabajan con la imagen en movimiento desde perspectivas muy distintas, pero de las que son nombres referentes». Camborda, en el cine; De Esteban, en vídeo; y en fotografía, Fontcuberta. Cada una de las piezas de los tres artistas aborda los conceptos de percepción y de la incertidumbre en cada una de sus disciplinas.
