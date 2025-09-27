Los bebés que crecen cerca de perros pueden tener un menor riesgo de asma

Los bebés expuestos a alérgenos de perros en el hogar tienen un menor riesgo de desarrollar asma a los cinco años, según una investigación del Hospital SickKids de Toronto, Canadá. Los investigadores también estudiaron la exposición de los bebés a alérgenos de gatos, pero no encontraron el mismo efecto protector.

La investigación se presenta en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS) en Ámsterdam por Jacob McCoy, del SickKids. «El asma es una enfermedad respiratoria crónica muy común en niños, con las tasas más altas durante los primeros cuatro años de vida. Está causada por interacciones complejas entre factores genéticos y ambientales, como infecciones, alergias y contaminación atmosférica», explica McCoy.

La investigación se centró en estudiar los alérgenos en el hogar, un factor de riesgo importante que se podría modificar para reducir el asma, e incluyó a un grupo de 1.050 niños. Los investigadores analizaron muestras de polvo de los hogares de los niños, tomadas cuando tenían entre 3 y 4 meses de edad. En cada niño, se midieron las cantidades de tres posibles alérgenos presentes en el polvo: Can f1 (una proteína presente en la piel y la saliva de los perros), Fel d1 (una proteína presente en la piel y la saliva de los gatos) y endotoxina (presente en la superficie de las bacterias). Cuando los niños tenían 5 años, un médico les evaluó el asma y les midió la función pulmonar. También se les tomaron muestras de sangre para evaluar sus factores de riesgo genéticos de asma y alergias.

Los investigadores descubrieron que los bebés expuestos a niveles más altos del alérgeno canino Can f1 presentaban un riesgo 48% menor de desarrollar asma a los cinco años, en comparación con otros bebés. Los bebés expuestos a niveles más altos de alérgeno canino también presentaban una mejor función pulmonar. Este efecto protector fue aún mayor en los bebés con mayor riesgo genético de presentar una función pulmonar deficiente. En cambio, no encontraron ningún efecto protector en los bebés expuestos al alérgeno del gato Fel d1 o a la endotoxina bacteriana.