Alerta amarilla en las Rías Baixas y la Costa da Morte por temporal costero
Las olas podrían alcanzar los cuatro metros de altura
E. P.
Las Rías Baixas y la Costa da Morte activarán este sábado la alerta amarilla por temporal costero por olas que pueden superar los cuatro metros, según MeteoGalicia.
De esta forma, el aviso comenzará a las 21.00 horas de esta jornada y se extenderá hasta las 03.00 horas del domingo en la Costa da Morte y hasta las 06.00 horas en las rías Baixas.
Este sábado la comunidad gallega se encuentra bajo la influencia de la borrasca exGabrielle, por lo que es una jornada con nubes de tipo medio y alto y con lluvias frecuentes e intensas al oeste y sur de la comunidad.
Para el domingo, Galicia estará en una situación intermedia entre altas y bajas presiones, las temperaturas mínimas tendrán un ligero ascenso y las máximas quedarán sin cambios. En cuanto al viento será moderado del nordeste, fuerte entre Sisargas y Fisterra.
