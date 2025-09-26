«La sexualidad tiene una parte maravillosa de comunicación»

Esta pregunta suele ser complicada, pero ¿cómo empezó todo?

Todo partió de una conversación con [el productor] Oriol Maymó en la sala de montaje de Vida perfecta, hace ahora siete años. Habíamos oído de un caso de agresión sexual entre menores; un caso que, como el de la serie, estaba en el terreno de los grises. Y a los dos nos había sorprendido cómo habían reaccionado los adultos: replegándose y defendiendo lo suyo, en lugar de abrirse a reflexionar y a reconocer conjuntamente que esos niños podrían haber creado una situación que hizo sufrir a una niña. No dejé de pensar en esa conversación. También desde el punto de vista de chavales que están explorando, probando sus límites… ¿Son capaces de entender dónde acaba el juego y la exploración y dónde empieza el abuso? Mientras me documenté para esta serie, entendí que sí son capaces de entenderlo. Lo que hay que hacer es explicárselo.

Por otro lado, está el marco de la cultura castellera. ¿De dónde le viene este interés?

Quería enmarcar la historia en la cultura popular. Quería mostrar, a nivel metafórico, la convivencia entre tradición y progreso. Al empezar a investigar tradiciones catalanas, fui a parar a la imagen del castell. Y me di cuenta de que era perfecto para una serie en la que se habla de lo íntimo, pero también del poder de la colectividad. En un castell, la pinya es la base, que sería como los valores éticos que tiene que construir una sociedad. El tronc se basa también en la confianza; consiste en subir unos sobre otros. Los más jóvenes son los que tienen que subir por los hombros de todos los adultos para conseguir llegar arriba. Visualmente y a nivel filosófico, esa imagen encerraba parte del alma de la serie.

En un momento en que todo nos empuja al individualismo, la práctica de los castells tiene algo casi de contracultural.

Los castellers no hacen eso por dinero, no cobran. Lo hacen al salir de trabajar. Se comprometen en un momento en que el compromiso parece no tener valor. No había pensado en lo de contracultural, pero me parece una buena acepción para hablar de los castells. En tiempos de individualismo, son casi revolucionarios.

Como en Vida perfecta, sigue explorando cuestiones de sexualidad, un tema que rara vez se aborda en profundidad en las series, aunque sea un formato ideal para explorar su complejidad.

El hilo conector es que me hago preguntas. Preguntas que tienen que ver con habitar el mundo. Y por lo tanto, tienen que ver con la relación con una misma y con los otros. Eso pasa por las relaciones familiares, pero también por la sexualidad. La serie habla, efectivamente, de sexualidad, de consentimiento o de masculinidad, pero también de la familia y del poder de lo colectivo.

¿Cómo se trabaja con actores tan jóvenes y tratando temas tan delicados?

La conversación fue muy enriquecedora. Me di cuenta de lo importante que es para los chavales tener adultos de referencia que no sean sus padres. Con tu madre o tu padre no hablarías de según qué temas por vergüenza. Estuvo con nosotros una chica que trabaja en la Fundació Vicki Bernadet en prevención de abusos sexuales en la infancia. Les hablamos de consentimiento, de poder… Y luego de lo que pasa en la serie, de la trama, de cómo la sexualidad es algo íntimo y es algo vulnerable, un terreno de autoconocimiento y de conocimiento del otro. Que puede que en la pornografía que puedan haber visto no se muestre así, pero que la sexualidad tiene un lado maravilloso ligado a la comunicación.

Qué opina de Adolescencia, serie con la que Pubertad comparte preocupaciones, entre ellas la machosfera, el teléfono móvil como acelerador del fin de la inocencia…

Creo que nace también de una inquietud social del momento. Creo que todos somos conscientes de que hay algo que no estamos haciendo bien y nos da miedo. Adolescencia es más desesperanzadora, sea como sea. Te hunde en la miseria. Es más dura y más áspera, y eso está bien, es la intención de los creadores y consiguen generar un impacto. Pubertad viaja más por la ternura. No aborda un caso tan fuerte, sin querer quitar peso a lo que sucede en la serie.

Adolescencia se acabó usando en colegios de Reino Unido para enseñar sobre la masculinidad tóxica. ¿Le gustaría que su serie también se comentara en las escuelas?

A mí me encantaría. Además, intencionadamente, no se muestra ninguna escena de agresión. No se desprotege a los chicos. Y aunque trato algo duro, intento no perder una mirada de ternura hacia los personajes. Creo que es una serie que se puede ver perfectamente con chavales de la edad de los protagonistas, de trece y catorce. Porque creer que los chavales de esa edad no saben lo que es un trío, o lo que es una mamada… Igual no lo saben desde la mirada compleja, pero sí desde la mirada superficial.

Con su manera lenta, pausada, de dosificar la información, parece querer enfrentar al espectador a sus propios prejuicios. A hacerse preguntas todo el tiempo, pero no solo sobre la serie, sino también sobre sí mismo. ¿Es así?

Me interesa la ficción que no te está diciendo todo el rato lo que tienes que pensar, sino que te plantea cuestiones morales y te pone frente a ellas de una manera emocional y te remueve por dentro. Eso es lo que intento, es el tipo de ficción que a mí me gusta, la que me toma como una espectadora despierta; que no se ha sentado delante del televisor para no pensar.