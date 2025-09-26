«Nuestro principal reto es completar el ciclo vital de los usuarios, darles un hogar»

La asociación Aspanaex ya ha abierto el plazo de inscripción para participar en su tradicional marcha, que tiene como objetivo dar visibilidad a las personas con discapacidad intelectual recorriendo las calles de Vigo, así como reivindicar sus derechos y poner sobre la mesa la necesidad de apoyo para dar cobertura a sus necesidades. El evento tendrá lugar el próximo 5 de octubre y Alberto Bernárdez Correa, nuevo presidente de la junta directiva, aborda los retos que tiene al frente de una asociación que supera el centenar de personas usuarias.

-¿Cuál es el principal objetivo que se ha fijado para cumplir al frente de la junta directiva de la entidad?

-El mayor objetivo para mí es impulsar un nuevo servicio que arrancó en mayo, un servicio residencial para personas con discapacidad intelectual, que ya está en plena puesta en marcha con todos los retos que ello implica. La verdad es que el «feedback» está siendo muy bueno y se está consiguiendo ponerlo en marcha de una forma muy satisfactoria, pese a todo el trabajo que conlleva. Por lo demás, Aspanaex lleva más de 60 años trabajando por las personas con discapacidad intelectual y, en mi caso personal, soy hermano de un usuario que ya desde los cuatro añitos, a principios de los 80, se unió a la asociación y al final esos retos de la entidad se envuelven un poquito con lo personal, porque evidentemente quiero que mi hermano esté lo mejor posible.

-Los servicios residenciales son una de las grandes demandas por parte de familias y usuarios, ¿cuántas plazas hay disponibles?

-Sí, porque al igual que mi hermano, muchísimos usuarios empiezan muy jóvenes en la asociación, vinculados primero al centro educativo hasta los 21 años, y luego al centro diurno, no necesariamente a la residencia, pero a medida que pasa el tiempo, por desgracia, empiezan a faltar los padres y se van necesitando cada vez más esos servicios residenciales. Es por eso que nuestro principal reto es completar el ciclo vital de nuestros usuarios, conseguir darles un hogar. La lucha es esa. Con respecto a las plazas, la junta precedente ha conseguido que la Xunta, después de mucho pelear, otorgase a la asociación 35 plazas. En principio, ahora mismo queda espacio físico para 20 plazas más y esa es la pelea que tenemos a día de hoy, que se asignen cuanto antes porque las necesitamos para nuestros usuarios. En cuanto a la asignación de plazas, este es otro de los grandes retos de todas las entidades a nivel nacional, y es que se acceden a ellas con criterios estrictamente económicos. Sobre el papel tiene sentido que, si tienes dinero, te vayas hacia atrás en la lista, pero lo que sucede en el caso de la discapacidad intelectual es que una buena parte lo tienen por su situación de orfandad. Este es uno de los hándicaps más potentes que tiene nuestra entidad.

-¿Qué otras metas le gustaría lograr al frente de Aspanaex?

-Conseguir apoyo institucional, de empresas y repercusión social, hacer ciudad, porque cada vez es más difícil. Teniendo en cuenta que somos una entidad sin ánimo de lucro, al final lo que buscamos es que la actividad sea viable y simplemente buscamos los recursos para poder pagar unos servicios que sean óptimos.

-Cambian las necesidades, ¿también el perfil del usuario?

-De la generación de los 70 y 80, existe una alta cantidad de personas con síndrome de Down y hoy lo que sucede es que al detectarse durante el embarazo, muchos ya no se llevan a término. Los usuarios que llegan ahora son personas con trastorno de espectro autista (TEA) y también, asignados por la Xunta y con lo que muchas asociaciones no están de acuerdo, personas con ciertos trastornos psiquiátricos. Es un perfil que implica recursos y formación, porque puede significar un ratio de personal mucho más elevado que el necesario para personas con discapacidad intelectual, y uno de los grandes problemas es que antes el perfil de usuario era más homogéneo y ahora, al no haber tanto con Down, el otro gran reto es incorporar e integrar a estos nuevos perfiles, que tienen necesidades y capacidades completamente diferentes.

-En cuanto a la Marcha Aspanaex, ¿cómo será esta edición?

El fin de la marcha siempre ha sido el mismo: dar a conocer Aspanaex y hacer visible a la sociedad la discapacidad intelectual. A día de hoy, es cierto que ha cambiado mucho, porque los recorridos son más pequeños y por la falta de apoyo nos está costando mucho más. La marcha saldrá de Castrelos y haremos una paradita en la residencia para dar a conocer este proyecto que estamos poniendo en marcha en Coia y, a la vuelta, se hará un pequeño sorteo entre los participantes. Es un día de fiesta.